Hay CORONAVIRUS?

Hoy amanecimos los SALTEÑOS con la muy buena noticia que nuestro departamento había superado la situación de los 2 Casos de Coronavirus.

En el transcurso de la mañana hasta sufrimos ataques del dirigente del Partido Nacional Aquiles Mainardi en Facebook, cuestionado sobre nuestro proceder periodístico.

Ahora nos llega un comunicado de la Dirección de Salud manifestando que tenemos 2 casos de coronavirus en Salto.

El fin de semana pasado fuimos muy críticos con la forma de comunicación de la Dirección de Salud cuando difundió dos comunicados con serias contradicciones.

Lamentablemente las fallas siguen y los errores se ACUMULAN.

Don Aquiles Mainardi, a usted no le discuto de chacra, pero sea respetuoso al querer cuestionar mi accionar periodístico. Me gustaría que su tiempo lo dedique a plasmar la Central Hortícola que hasta el momento son solo carteles.

Y a usted Dra. Rosita Blanco le dejo en claro nuevamente que

NO alcanza con ser buena persona!

Y al final ?…

Tenemos Coronavirus o NO?

Los comunicados oficiales marcan claras contradicciones!

La muy buena doctora, y mejor persona no lee cuando firma documentos públicos?

Hay 2 Casos o no hay?

De última no firme más!!!

Carlitos… ponga la casa en Orden!

Martín Giovanoni