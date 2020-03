MIDES destinó mil millones de pesos en respuesta a emergencia sanitaria.

El Ministro de Desarrollo, Pablo Bartol, anunció días pasados la batería de medidas para aquellos uruguayos más vulnerables y que resultarán más afectados, frente a la pandemia mundial del covid-19.

Bartol dijo en rueda de prensa que «en reunión mantenida por todos los ministros vimos con preocupación la situación de muchos uruguayos. Fue así que se estableció la necesidad de reforzar aspectos como el alimentario, en especial a aquellas personas mayores de 65 años que viven en refugios o aquellos que viven a la intemperie. Fue por eso que el presidente destinó mil millones más a ser destinados a esa franja de la población».

Bartol agregó que «hay nuevos refugios para 87 personas mayores en situación de calle, y la expectativa es llegar a 200 personas mayores de 65 años de los 300 existentes en la actualidad».

Estableció el ministro que hay un programa de contingencia para esas personas en caso de contagios dentro de esos refugios, «y establecimos un refugio por separado a donde enviar a quienes se contagien en este tipo de situaciones. En cuanto al plan de emergencia alinentaria. Habrá tres líneas de trabajo. Una inyección de dinero en las tarjetas del programa Uruguay Social que son 87.000. el INDA duplica su presupuesto en estos tiempos con el fin de articular con las intendencias e instituciones que estén en contacto con la población más vulnerable. La tercera son las oficinas territoriales para reforzar el tema alimentario. Esto pensado en aquellos trabajadores no formales que no tienen un ingreso fijo. La intención es lograr que el alimento no falte para nadie».

Éstas medidas se suman a otras previas qué había anunciado el gobierno, y estaban orientadas a los trabajadores y los micro y pequeños empresarios. De esta forma se atiende a una franja de la población que lo requiere en ésta situación tan especial que estamos atrevesando.