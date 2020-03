Este miércoles a las 21.00 horas caceroleada con apagón

Faltan medidas para que sectores vulnerables no dejen de hacer cuarentena porque no tienen para comer, dijo Pereira.

El Pit Cnt convoca para el próximo miércoles a las 21.00 horas a una caceroleada con apagón para apoyar las medidas que pide el movimiento sindical para enfrentar las próximas semanas de la pandemia de coronavirus, informó el presidente de la central, Fernando Pereira. No se critica lo que ha hecho el gobierno sino que se advierte que es insuficiente, dijo. “Es necesario tomar políticas activas para que las personas con mayor debilidad no dejen de hacer la cuarentena porque no tengan para comer”, afirmó.

Apoyar a 400.000 mil hogares en circunstancias de no ingresos implicaría 500 millones de dólares, dijo y agregó que se pueden utilizar las reservas para cubrirlos o endeudarse. “O atendemos lo social y tratamos de salir de esta crisis con integración social, o no tomamos medidas de este tipo y lo vamos a pagar por varias generaciones”, sostuvo.

Se reclama una renta mínima para la población que está en sectores informales de la economía o en circunstancias de pérdida de ingresos, agregó.