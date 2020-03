Dr Alvaro Vero: Creo que se ha obrado tarde y con secretismo.

El Dr. Alvaro Vero ex presidente del fondo nacional de recursos (FNR) ex director de hospitales públicos y privados especialista en salud con trabajos para la OPS y el banco mundial, consultor a nivel internacional , especialista en salud publica , epimediología y atención hospitalaria, envió a nuestro portal unas reflexiones sobre la realidad de nuestro departamento, actualmente en emergencia sanitaria decretada el pasado viernes 13 del corriente por el Sr. Presidente de la República Dr. Luis Lacalle Pou.

REFLEXIONES SOBRE LA ACTUALIDAD DE SALUD:

LA LEY ORGÁNICA DEL msp (9202) DEL AÑO 1934 EN los incisos 1,2,3 Y 4 del art.ll ESTABLECE LAS POTESTADES DEL MSP EN CUANTO A LAS ENFERMEDADES INFECCIOSA,SU TRASMISIÓN,Y EL ALCANCE DE LAS MISMAS QUE ADJUDICAN SU POTESTAD. Notese que han transcurrido 86 años y las realidades epidemiológicas eran otras,pero su vigencia persiste. HABILITA A LA UTILIZACIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA,LA DETENCIÓN DE PERSONAS Y LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA LA DEFENSA DE LA SALUD.

ENTIENDO QUE SALVO MEJOR OPINIÓN RESOLUCIONES DE ESE ALCANCE CORRESPONDE FORMALMENTE AL P.E. POR VÍA DE DECRETO YA QUE LA DESCRIPCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES NO SE EXPLICITA EN TAL SENTIDO.

LA EPIDEMIOLOGÍA EXPLORA EL COMPORTAMIENTO CON LAS TENDENCIAS Y POSIBLES CAUSAS DE LAS ENFERMEDADES.LA EPIDEMIOLOGIA APOYA LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN,LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS,LA PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DE LA ATENCIÓN CLÍNICA.

LAS DISCIPLINAS QUE APOYAN LOS ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS SON LAS ESTADÍSTICAS,LAS CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES,LA DEMOGRAFÍA,LA INGENIERÍA Y LA GENÉTICA ENTRE OTRAS.

LA EPIDEMIOLOGÍA TIENE UN IMPACTO EN EL MANEJO CLÍNICO DE LOS PACIENTES,EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EN LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD.

DICHO ESTO SALTO CUENTA AL MENOS CON UN ESPECIALISTA EN SALUD PÚBLICA,Y EPIDEMIOLOGÍA,QUE HA SIDO EXCLUIDO SIN SENTIDO PESE A LOS CONSEJOS EFECTUADOS,QUEDANDO LA SITUACIÓN EN MANOS DE MÉDICOS Y MEDICAS HÁBILES EN OTRAS DISCIPLINAS QUE NO HACEN A LA SALUD PÚBLICA.

PORQUE SALTO ¿? QUIZÁS EL HECHO FORTUITO DE VIAJEROS ; pero frente a una pandemia según la OMS, se debió administrar los recursos necesarios y la información pública.PREVENIR Y PROMOVER…..PERO SIN OLVIDAR QUE EL DEPARTAMENTO ESTÁ DECADENTE EN LOS INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS,DENTRO DE LA POBREZA DEL NORTE ,EN VIVIENDA,EDUCACIÓN,TRABAJO Y NIVEL SALARIAL. Sin extremar las cosas existe una postergación social explicita y medible,Y LA SALUD ACOMPAÑA LA FRAGILIDAD DEL DEPARTAMENTO TANTO EN EL ÁMBITO PUBLICO COMO EN EL PRIVADO.,,,,CAUSAS?…bueno hay demasiadas,pero no es el momento,y además son de público conocimiento.

Hoy me gustaría haber visto UNA UNIDAD DE EMERGENCIA, con los actores integrados,los poderes públicos,el comité de emergencias,las autoridades públicas,la Junta departamental ,directores de salud y la participación de la comunidad entre otros,,,Y NO EL SECRETISMO EN QUE PARECE QUE SE ACTUÓ Y HASTA IRONÍAS (“YO ESTABA EN …CUANDO LLAMARON DEL MINISTERIO,,,”…EMULANDO LA SRA. QUE HABÍA VISTO UN TÍTULO PROFESIONAL INEXISTENTE.

Parece un audio irresponsable pero real.y las medidas incluyen medidas y desmedidas,a mi modesto entender generarán cierta negligencia en algunos sectores cuando LA VERDAD FUE DICHA POR UNO DE LOS CONOCIDOS DOCTORES DEL MEDIO A UN MEDIO PERIODÍSTICO…NO ESTABAN PREPARADOS Y ESPERABAN QUE FUERA DESPUÉS…..Y DESPUÉS HUBIERA SIDO LO MISMO,NO ESTAMOS PREPARADOS NI PARA CONDUCIR UNA POSIBLE CATÁSTROFE NI (OJALÁ) SE AGOTE LA EPIDEMIA EN SI MISMA.

ME GUSTARÍA PODER HABER HECHO HACE 30 DÍAS UNA CONFERENCIA POR INTERNET CON LOS AMIGOS MINISTROS DE SALUD DE BUENOS AIRES (Fernan de Quiroz)Y CON EL MINISTRO DE LA NACIÓN ARGENTINA Ginés Garcia,TENEMOS LOS ELEMENTOS CASI NO USADOS PARA HACERLO,Y ELLOS NOS LLEVAN LA EXPERIENCIA DE YA ESTARLO VIVIENDO EL FENÓMENO. Pero se logró que me cortaran el acceso al mail de una de las protagonistas de la historia.

ESTA INSTANCIA ES GRAVE…POR LO INMINENTE EN VIDAS Y ENFERMEDADES,,,PERO EL EFECTO DURARÁ VARIOS AÑOS POR EL CORTE DE LOS CICLOS ECONÓMICOS YA COMPROMETIDOS,TURISMO,PRODUCCION,TRABAJO,AGRO,EDUCACIÓN,Y HOY HASTA LA JUSTICIA RALENTIZADA MÁS AÚN.

COMO SE PREPARAN LOS EFECTORES HOSPITALARIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS ¿? En realidad ya existían carencias sentidas,,,camas,operaciones,tecnología etc. Que escapaban a la satisfacción del usuario,a la economía y costos del sistema y a la calidad de la atención en los últimos años.

Que conocemos de todo esto ¿? Creo que se ha obrado tarde y con secretismo,,,este se rompió luego de la aparición pública del PE que puso de manifiesto el volumen de posibles infectados. Y ESTO ES CONDENABLE,,RETRASÓ LAS MEDIDAS,CUANDO SE TOMARON FUERON MUCHAS REGRESIVAS Y SE GENERÓ INCERTIDUMBRE QUE PERDURARÁ.

CUAL ES LA OPINIÓN PROFESIONAL DEL SINDICATO MEDICO DE SALTO,LA DE FEMI,,CREO QUE MAS ALLÁ DE EXPRESIONES DE DESEO ESPERO APORTES VALIOSOS Y DE CALIDAD PORQUE SEGURAMENTE LO PUEDEN HACER.CUAL ES LA OPINIÓN DE LOS JERARCAS PÚBLICOS Y PRIVADOS ¿? Porque no se aúnan criterios y se utilizan vías de comunicación formales a la sociedad ¿?

COMO LLEGAR A LOS BARRIOS POSTERGADOS Y CARENCIADOS,AL INTERIOR RURAL ¿?SERÁ QUE HAY RECURSOS DE AGUA Y JABÓN,ALCOHOL ETC. EN TODOS LADOS ¿?

Creo que esto es una lucha de todos PERO SIN EXCLUSIONES,,,LAS MISMAS YA HAN SIDO SUFICIENTES.

DR. ALVARO VERO SUAYA-MEDICO INTERNISTA Y ESPECIALISTA EN SALUD PÚBLICA,EPIDEMIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA-

