EL ESTADO TIENE QUE DECIR PRESENTE!!!

Hay que cuidarse, es verdad….

Hay que estar con precaución, es verdad..

Hay que comer, es verdad…

Hay que tener alcohol en gel, es verdad…

Hay que pagar los recibos de Ute, Ose, Antel, es verdad también…

Hay que pagar contribución, es verdad…

Hay que pagar patentes, es verdad….

Ahora en la situación en que se encuentra el departamento, la gran pregunta es como la gente lo seguirá haciendo?

Los trabajadores de cuadrillas que ahora se frenan…

Los de aserraderos…

Los vendedores ambulantes…

Incluso la Maria que hace limpieza por el jornal diario, no se pueden dar el lujo de ponerse en cuarentena. No importa que se agarren cualquier peste, incluso en la casa de la patrona que tiene abundante alcohol en gel??????

El estado debe estar PRESENTE…

Debemos ser consciente que hay mucha gente que la sale a pelear día a día…

No PUEDE detenerse, si no van a trabajar no les pagan…

Hay gente que si no cobra un día, la pasa mal.

ES AHORA …

ES AHORA….

ES AHORA que el Estado tiene que estar PRESENTE….

Es el Gobierno es de todos!!!

Pero por AHORA no esta presente!

Se abusan del precio del Alcohol y remarcación de precios.

No hay mensajes claros de la Dirección de Salud en Salto ..

Y para colmo, no tienen EMPATIA con el que menos tiene…

AHORA SI…. tiene que estar el ESTADO.