CIERRE DE FRONTERAS EN SALTO.

Cuando la improvisación supera la realidad.

Las medidas que debieron ser tomadas en nuestro país y principalmente en Salto por ser un Departamento con Frontera con Argentina, no fueron realizadas a tiempo.

La dirección de Salud brilló por su ausencia en lo previo, el CECOED NO hizo nada…

Llegaron aviones al Uruguay, ómnibus interdepartamentales a Salto y nadie hizo NADA… EL PUENTE fue una pasaje natural, sabiendo que en Argentina también estaba el CORONAVIRUS.

La conferencia de ayer debió hacerse antes!!!

La Dra Blanco en el arranque demuestra su falta de CAPACIDAD al no CUIDAR a los SALTEÑOS.

Nada en prevención. Hoy salimos a intentar apagar un Incendio!!!!

No alcanza con ser buena persona!!!!

Hay que ser CAPAZ….