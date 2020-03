Fútbol de Villa Constitución: el domingo 15 de marzo comienza la temporada 2020.

Los partidos de la primera fecha del fútbol de Villa Constitución para el domingo 15 de marzo tendrá los siguientes partidos:

9:45 hs. Centenario vs. Palomas

11:30 hs. Estrella Roja vs. Defensor

13:15 hs. Fénix vs. Rampla Juniors

15:00 hs. Quita Penas vs. Nacional

16:45 hs. El Espinillar vs. Cadys