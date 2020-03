DIPUTADO ALBERNAZ DE CABILDO ABIERTO DESMIENTE APOYO AL PARTIDO NACIONAL EN SALTO

El diputado de Cabildo Abierto y referente máximo de este partido en nuestro departamento, Rodrigo Albernaz desmintió que trabajará activamente por la campaña del Partido Nacional en Salto y ratificó su neutralidad para esta elección departamental. Albernaz realizó esta aclaración debido a que dirigentes blancos y de un sector de Cabildo Abierto estaban haciendo referencia en los medios de comunicación que su sector y él en particular, iban a trabajar por la candidatura de Mari dentro del Partido Nacional. El diputado de Cabildo Abierto envió un mensaje a su agrupación para aclarar la situación y se filtró a los medios de comunicación. Ennla mañana de Radio Arapey el periodista Martín Giovanoni de Radio Arapey pasó al aire el contundente audio de Albernaz donde desmiente lo informado por algunos referentes blancos. “Ante un comunicado de prensa que anda rondando desde ayer, en el que dicen que voy a tener una participación activa hacia la campaña de Cesar Mari, quiero que sepan todos que eso es mentira. Lo que hubo ayer fue una actividad institucional, vino el Senador Manini Ríos y lo acompañé como no puede ser de otra manera, como lo voy hacer siempre, en todas las oportunidades. Nosotros manifestamos nuestra neutralidad de nuestro grupo político y yo como diputado, para las elecciones departamentales como un tema de estrategia de forma de tener buenas relaciones con el Partido Colorado, con el Frente Amplio y con los demás partidos. Así que esa postura se mantiene. No estaremos haciendo una desmentida en la prensa por unos días por un tema de cuidar la salud del partido. Pero queden todos tranquilos que mi postura no cambió, no estoy en contra de la candidatura de Cesar Mari, pero tampoco voy a apoyarlo en campaña. Exactamente lo que vengo diciendo hace meses”.