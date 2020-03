QUE DICE LA INTENCIÓN DE VOTOS DE LOS FRENTISTAS EN SALTO

Según encuesta realizada por empresa FOCUS y presentada esta mañana en Radio Arapey ,todo indica que dentro del Frente Amplio la opción que elige la mayoría de los encuestados es la del ex Intendente Andrés Lima,le sigue Soledad Marazzano muy alejada con un 15 % ,demostrando que no logra constituirse en una candidatura para la fuerza progresista sino que apenas logra captar algunos desencantados.

Este escenario que ya se vislumbraba hace semanas y que hizo que en una reacción desesperada por retener votantes se planteara como tercera opción la de votar al lema ,no dio los resultados esperados ya que se pronunciaron a favor solo un 1% de los encuestados.

Rompe los ojos el 14 % que se identifica con la fuerza política pero que se manifiesta por no contestar.

Esto nos hace pensar que aquello que maneja la Unidad Popular en Salto , no es solo un speech de campaña tendencioso,sino que tiene su correlato de veracidad en ese 14 % que prefiere no contestar que hacer, es decir los 19.000 votantes frente amplistas para los cuales no prendió las opciones propuestas por el Plenario de la fuerza política, ni mucho menos la propuesta rastrillo de votar al lema.

Menuda responsabilidad la de la Fuerza Unidad Popular de no defraudar esos posibles votantes que seguro en una próxima encuesta les podría arrojar entre un 2% y un 4 % y que de llevarlos a la Junta de Salto,los pondría a prueba , si es que en realidad son ,como dicen ,la verdadera izquierda.

Prof. José Buslon Unidad Popular Lista 326