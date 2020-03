Fútbol Femenino: el sábado 21 de marzo comienza el Apertura.

El Campeonato Salteño de fútbol femenino estará comenzando el fin de semana del 21 y 22 de marzo.

La temporada se jugará con un Apertura y un Clausura (de allí saldrá en la sumatoria el ganador del Acumulado). Luego una liguilla de 6 equipos para definir el ganador de la misma y el campeón Salteño en caso de coincidir con el equipo que ganó la tabla global.

Los partidos pactados para la primera fecha del Torneo Apertura del fútbol femenino salteño son los siguientes:

Universitario vs. Ceibal

Peñarol vs. Ferro Carril

Salto Uruguay vs. Nacional

Gladiador vs. River Plate

Chaná vs. Deportivo Artigas