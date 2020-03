¡¡¡Arrancamos!!!

Estamos disfrutando de una campaña, la séptima en la que participo y la cuarta como candidato y uno vuelve a emocionarse como lo hizo siempre en estas instancias y a sentir las mismas ganas de hace tantos años.

Hoy , a 66 días, estamos confiados en que lo vamos a lograr gracias a ustedes que día a día nos trasmiten que están con nosotros en cada actividad que hacemos.

El miércoles presentamos en La Calandria junto a nuestra fórmula Nicolas Sant´Anna, Eduardo Minutti, Lizabeth Machiavello y Sergio Acuña, y al equipo técnico que integran Ricardo Stirling, Carolina Tolosa y Cesar Da Cunda nuestro programa de gobierno, con medidas y acciones concretas a llevar a cabo. Este Programa es la construcción de un trabajo en el que participaron además consultores externos que realizaron relevamientos de la realidad económica y social, como así también entrevistas con salteños que representan fuerzas vivas y diferentes rubros de producción, comercio, turismo, entre otros. Fue una gran oportunidad para que ante más de 150 empresarios locales, muchos a los que además agradecimos por los aportes que nos hicieron, pudiéramos compartir, intercambiar y dar a conocer nuestro programa que es serio, responsable , posible y participativo y que empezaremos a desarrollar en distintos ámbitos y contextos.

En la noche del jueves, volvimos a encontrarnos en los barrios , esta vez en el primer acto zonal , en la Estación de Afe . Vivimos una fiesta en donde las 29 listas que nos respaldan se hicieron presentes con su gente, con sus banderas, con esa alegria que contagia la militancia que llegó unida , contenta y esperanzada. Un acto que colmó nuestras expectativas, no solo por la cantidad de salteños que se hicieron presentes sino también por el colorido y la energía que compartimos y sentimos los que estuvimos allí.

Hoy nos vamos a Rincón de Valentín, en donde estaremos realizando a partir de las 20 horas el lanzamiento de nuestros candidatos a Alcaldes por esa localidad que aspiramos siga siendo de nuestras colectividad. El sábado 7 lo haremos en Colonia Lavalleja a las 19:30 hs en donde con grandes candidatos a Alcaldes esperamos hacer historia y ganar por primera vez y el domingo 8, lo haremos en el Municipio de Mataojo a las 20 hs, donde también soñamos volver a ganar . Serán actos que tendrán las mismas características e infraestructura que en Salto, porque nosotros sentimos que es un gran honor llegar al interior y retribuir aunque sea una pequeña parte de la fuerza que nos trasmiten y agradecerles a tantos vecinos que se acercan a escucharnos y a apoyar a sus candidatos en un entorno que los prestigie como se merecen .

Me aconsejan que no diga que siento que en varios aspectos “ ya gané” pero insisto en trasmitirles que no tengan dudas que lo que más quiero es volver a ser el intendente de Salto, pero mirando cada paso que hemos dado y cada abrazo que venimos recibiendo en cada actividad, caminata , recorrida , presentación, en ámbitos distintos , desde el que nos alienta con un grito cuando nos ve parados en algún semáforo, el que nos extiende la mano, los grandes dirigentes del partido nacional , del Frente Amplio y del Partido de la gente que nos acompañan, ese se puede en tantos gestos , es que siento que en lo peronsal ya gané , que lo único que falta es hacerlo en lo electoral .

Con la experiencia de los años, sentimos que estamos en nuestro mejor momento, con el equilibrio justo de lo político y lo técnico, con grandes cuadros de dirigentes trabajando permanentemente en la ciudad y en el interior, con el respaldo que venimos recibiendo de autoridades nacionales que han asumido sus cargos es que tenemos la ilusión intacta de que tenemos muchas chances de ganar el gobierno departamental , ganar , no una elección sino una nueva oportunidad de liderar un gobierno cuyo desvelo será recuperar Salto.