A CADA DESCALIFICACIÓN RESPONDEREMOS CON UNA PROPUESTA

Por Abel Bouslon: por algo advertimos que nos enfrentábamos a una campaña deshonesta.

Las repercusiones no demoraron en llegar, dándonos la razón que quienes no firmaron el Compromiso Democratico es porque íntimamente no se sentían comprometidos y saldrían más temprano que tarde a pegar de forma sucia.

Andrés Lima ,no firmó y sus referentes salen a hacer el trabajo de desacreditar.

Quien lo hace en este caso, tiene un programa radial e FM Extremo(Favorecida por el intendente,quien utiliza el regalar omnibus como premio a la adhesión politoca partidaria),es también el presentador oficial de los actos del ex intendente y aunque proveniente del Partido Colorado ,hoy es converso y fundamentalista del Frente.

Se equivoca en contendido y procedimiento, y no creo que esto sea lo que el frentista genuino apoye,pero aún asi defenderemos su derecho a expresarse, no le responderemos porque no merece que entremos en contradicción y no es lo que al salteño le preocupa ,pero esto confirma que no erramos el camino con el Compromiso Democrático y seguiremos avanzando en construcción de ciudadanía y derechos.

A cada descalifocacion responderemos con una propuesta.

Salu