El intendente Noboa confirmó esta mañana que las designaciones directas de Lima, se van en junio

En la mañana de hoy el intendente Dr. Alejandro Noboa estuvo en radio Arapey , respondió todas las preguntas. Un Noboa muy cauto en el momento de responder, no manejó cifras, de ningún tipo , ni de designaciones directas, ni de cheques , ni de deuda en Cam, etc. Con respecto a lo pendiente , PMB, PSG, barrios sin finalizar , camino de acceso a Arapey, tiró para adelante las soluciones, sin tener nada concreto en ningún caso. Respecto a carnaval dijo que en termas se va a alquilar hasta el bungalow del intendente y secretario, mostrando un cambio en algo , de las políticas desarrolladas hasta ahora de derroche y amiguismo. En lo que fué muy claro y tajante es que las designaciones directas del intendente Lima, estarán en este gobierno hasta el 30 de junio, fecha de finalización de sus contratos. Algo que desde este medio lo dijimos más de una vez, son designaciones políticas, ingresan con Lima y se van con él. Más allá de la connivencia de el ex intendente y Adeoms, conveniando esta situación, aún cuando sabían que engrosaban el rubro 0 y que se había dicho más de una vez que » los que ingresaban con él se iban con él».

Otro aspecto interesante es la prohibición de su parte, del uso de los bienes públicos, como camionetas y demás en horario de trabajo y fuera de él, bajo pena de sumario en el caso que así lo hicieren.