Futsal: la octava fecha que se viene en ambas divisionales.

Campeonato Salteño copa “Salto Hotel y Casino” – Temporada 2019/2020

Divisional “A” – Fecha 8/ Segunda Rueda

Divisional “B” – Fecha 8/ Primera Rueda

Viernes 21 de Febrero

Gimnasio de Universitario

21:00 Nacional vs. Tigre (Div. A)

22:30 Sud América vs. Geneve 5 (Div. B)

Sábado 22 de Febrero

Gimnasio de Universitario

19:00 Dublín vs. S. Grande (Div. B)

20:30 Almagro vs. Saladero (Div. A)

22:00 Bohanes vs. Juventus (Div. B)

Gimnasio de Ferro Carril

18:00 San Isidro B vs. San Eugenio (Div. B)

19:30 Florida vs. Chana (Div. A)

21:00 Ferro Carril vs. Universitario (Div. A)

22:30 Progreso vs. Ceibal (Div. B)