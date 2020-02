CambiemosJuntos

Por Esc. Gustavo Varela.

“No hay que apagar la luz del otro, para lograr que brille la nuestra”

Gandhi.

El lunes pasado, fue presentada ante la ciudadanía Salteña, la fórmula encabezada por Francisco “Pancho” Blardoni, de cara a las próximas elecciones departamentales, para gobernar Salto, por el período 2020-2025.-

Un salón del Hotel Cedros como nunca antes visto, con un fervor y una alegría de quienes allí concurrieron, que como expresara un comunicador, daba la impresión que allí mismo se iniciaba “una de las cargas fulminantes de Aparicio”.

El Pancho Blardoni, como comúnmente lo conoce todo Salto, es una persona por demás especial. Probadamente eficaz en el liderazgo, que lo ha demostrado durante los años que estuvo al frente de su empresa constructora, que la ha paseado por todo el País.- Una forma de ser afable, comprensible, no altanero y fundamentalmente sabiendo escuchar a quienes tiene al lado.- Responsable en toda tarea que emprende, y con sentido común, algo difícil de encontrar en los gobernantes actuales.-

Auténtico en su forma de ser. Con un sinfín de ideas para su Salto, sin pensar en su suerte personal, y sí en el bien colectivo.-

A su lado y como primer suplente, el Cr. Rodrigo Goñi Romero.-

Qué decir del “Vasco” como lo llamamos sus amigos.- Una de las personas que más conoce la economía departamental. Me animaría a decir que conjuntamente con el Cr. Agustín Rodríguez, quien manejó las finanzas departamentales en el pasado, las dos personas que de ojos cerrados pueden manejar los destinos de las arcas departamentales.- Visionario, pensante, frontal, sin pelos en la lengua por más que tenga que expresar un argumento que no le sea favorable.- De los actuales, el mejor orador en una tribuna, de los pocos que pongo las manos en el fuego por él.-

Lo sigue Enrique Piastri.- Empresario con mayúsculas en el Departamento de Salto al frente de El Revoltijo.- De esas firmas pujantes, un sello de calidad en el departamento, a través de los años.- Un veterano de muchas lides políticas, me comentó ese día, “lo quiero en mi cuadro en cualquier puesto”.

Adriana Chaibúm. Una Institución en la Intendencia de Salto.- Ha pasado por un sinfín de administraciones, sin tener porqué esconder su condición de Nacionalista, el cual lo exhibía con particular orgullo, pues nunca ha defraudado con la tarea que se le asigna.- Al servicio en forma permanente de la gente.- De esas funcionarias que cualquier Intendente se siente orgulloso de tener en la plantilla.-

Y por último el Ing. Aníbal Nuñez.- Ingeniero Agrónomo, Director de la Regional Norte, fuertemente vinculado a la Producción Hortícola y experto en Desarrollo Sustentable, quien trabaja en Proyectos vinculados a la Producción.-

Indudablemente es por lejos un equipo de primera para trabajar desde la Intendencia de Salto, comprometido y responsable en cada una de las diferentes áreas.-

Hubo presencias que fueron por demás claros mensajes, que el camino trazado por Blardoni y su equipo es el correcto. Presencias que indican acumulación de fuerzas de distintos signos políticos que serán fundamentales para alcanzar la victoria, y establecer, luego de sendos períodos de gobiernos que fueron displicentes e irresponsables con las finanzas y los recursos de los Salteños, un venturoso porvenir cargado de futuro para el Departamento

Por cierto que hubo con posterioridad al acto de presentación quienes salieron furiosos a tratar de minimizar el mismo.-

A esos les vamos a pedir por un lado que se sigan peleando para ver quién de los dos es el menos malo de los candidatos, y a su vez recordar la siguiente frase.-

“La envidia no es más que el síntoma de una enfermedad llamada inferioridad”. Napoleón Bonaparte.-

Adelante con fe.-