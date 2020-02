Por Germán Coutinho: MAS QUE NUNCA ¡GRACIAS!

Mientras escribíamos estas líneas para compartir con ustedes que nos acompañan cada viernes, pensábamos en que cuando estén leyendo esta editorial nosotros estaremos en la ruta viajando a Montevideo.

En la tarde vamos a estar participando de diferentes reuniones de coordinación con integrantes de la coalición de gobierno nacional que apoyamos y así empezar a trabajar sobre la ley de urgente consideración que vamos a estar tratando en este nuevo período parlamentario y de varios temas políticos que nos interesan para el país y especialmente para el norte y para Salto.

Mañana sábado vamos a estar asumiendo en el Senado de la República. Para nosotros no será una instancia más, será un momento muy especial, diferente al resto, que nos conmueve y nos carga de energía para todo lo que se viene.

En febrero de 2009 llegábamos al Senado por primera vez y por un breve período, ya que en julio asumimos la Intendencia de Salto. En 2014 nos tocó repetir y ahora llegamos con más experiencia, responsabilidad y con mucho compromiso hacia nuestro Departamento y hacia todos aquellos que nos acompañaron en momentos tan difíciles. Volvimos a empezar , recompusimos y rearmamos, transitamos cada etapa con mucho esfuerzo y ustedes nos volvieron a elegir y mañana seremos uno de los nueve Senadores que repitieron de esos treinta que conformamos la Cámara, y en nuestro caso siendo del norte del país.

No podríamos escribir estas líneas sin evaluar toda esta etapa hasta aquí. Lo que nos tocó enfrentar cuando no ganamos una elección, quienes auguraban que era el final de nuestra carrera política pero sobretodo recordar y agradecer a todos los que con constancia, compromiso, trabajo y humildad permanecieron pese a las adversidades y juntos paso a paso pudimos lograr los objetivos que nos habíamos propuesto.

Nos presentamos a una Elección Interna pidiendo una nueva oportunidad y la ganamos. Fuimos a octubre con tres listas, la diputación es nuevamente de nuestro sector y gracias al apoyo de ustedes y de toda la dirigencia nacional, fuimos electos Senadores por tercera vez consecutiva junto al ex Presidente Julio Maria Sanguinetti, siendo para nosotros una gran distinción la de acompañar a uno de los uruguayos más destacados de la historia política del país.

Mañana será un día muy especial para mi familia, para nuestro sector y para todos los que hicieron posible que estemos nuevamente en el Senado.

Gracias a todos los que en estos días se hacen presente a través de mensajes, llamados, saludándonos y felicitándonos por esta nueva etapa.

A partir de mañana, vamos a buscar el equilibrio justo entre lo político y todo lo que es estar en plena campaña electoral en Salto y nuestra labor legislativa, ocupados en apoyar la ley de urgente consideración, en buscar en el estudio y aprobación del presupuesto nacional que el norte sea tenido en cuenta y toda instancia que nos permita acortar la brecha qué hay entre el norte y el sur.

Mañana comienza una nueva etapa legislativa, y es un honor ser Senador de la República y sin descuidar mis responsabilidades, los convoco a que juntos podamos hacer posible el cambio departamental y volver a ser el Intendente de Salto.