Mucho se habla por estos días que vamos transitando rumbo a la elección departamental, de un lado y de otro se utilizan argumentos o estrategias para comparar distintos modelos, distintas formas de gobernar o proyectos a llevar adelante; y nosotros estamos convencidos de que hay dos opciones bien distintas, por la que los Salteños deberán optar, y la opción es: más de lo mismo o el cambio en serio, de eso no hay duda.

Desde el Partido Nacional ofrecemos tres candidaturas distintas, con un concepto básico compartido, la buena gestión, austeridad y respeto por los dineros públicos. El Partido además lleva dentro de sí, un candidato que representa a Cabildo, mostrando la voluntad de cambio de la mayoría de los Salteños.

Si miramos nuestro sector y nuestro candidato, vemos que Carlos Albisu viene recogiendo el apoyo de ciudadanos de distintos partidos políticos, que ven en su persona y su equipo, a quienes nos pueden sacar adelante de la situación en que nos encontramos. Ya ha recibido el apoyo del Partido Independiente, de ex ediles del Partido Colorado y ex militantes y dirigentes del Frente Amplio, todos ellos con sus listas propias, sin perder identidad pero con una cosa en común, ahora cambiar en Salto.

La base de nuestro compromiso con la gente ha sido desde el primer día el trabajo, ser constantes y permanentes, no solo en campaña electoral sino, en todo el periodo y así lo hemos hecho en estos últimos 10 años. Ahora el compromiso se renueva y se reafirma para cambiar Salto, mostrar que se pueden hacer las cosas de manera distinta y volver a ser lo que todos seguimos soñando, la gran capital del Norte y recuperar el orgullo de ser Salteños.

Les decíamos que está en jugo dos modelos bien distintos y así es. Por un lado están Lima y Coutinho, que ya han pasado por el sillón municipal y han hecho lo mismo. Ingresar funcionarios en forma desmedida, aumentar brutalmente el déficit de la intendencia, generar deudas enormes con proveedores, administraciones sin obras de importancia y lo peor de todo, es que hemos visto como en estos 10 años Salto ha retrocedido, al punto de tener el menor índice de crecimiento económico de todo el país.

Por otro lado, está el modelo del Partido Nacional y de Carlos Albisu en particular. Proponemos gestión en equipo, con gente preparada y reconocida en nuestro medio, con la historia de las administraciones del Partido Nacional que siempre han sacado al departamento adelante, con honestidad, dedicación y transparencia al momento de gobernar. Estos son los dos modelos distintos, la gente nos es tonta y sabe que la elección es entre el Partido Nacional, o más de lo mismo.

Carlos Silva.

Edil, Partido Nacional.