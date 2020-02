Futsal: los partidos de la sexta fecha en ambas divisionales.

Divisional “A” – Fecha 6 / Primera Rueda

Divisional “B” – Fecha 6 / Primera Rueda

Domingo 9 de Febrero

Gimnasio de Universitario

18:00 Saladero vs Florida (Div. A)

19:30 S. Grande vs Sud América (Div. B)

21:00 Almagro vs Nacional (Div. A)

22:30 Bohanes vs Geneve 5 (Div. B)

Gimnasio de Ferro Carril

18:00 Chana vs Universitario (Div. A)

19:30 Dublin vs Progreso (Div. B) (Streaming)

21:00 Tigre vs Ferro Carril (Div. A) (Streaming)

22:30 San Isidro B vs Ceibal (Div. B)

Entradas en portería $30. Anticipadas con los respectivos clubes.