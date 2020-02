Giovanoni volvió a la radio: «No pensé que hubiera tantas expectativas por nuestro regreso»

Giovanoni volvió a «La mañana en Arapey» programa que se emite de lunes a viernes de 7.30 a 11.30 por la radio más escuchada.

«Bueno, al final volví a la radio, no podía con mi genio. Arrancamos hoy, de manera independiente para escuchar todas las voces.

Me gusta hacer radio en libertad, por eso en la mañana estamos tratando de abrir huecos en un momento donde hablar no es fácil. Acá no hay patrón que te diga cortá, que te llamen y te aprieten, que haya pautas. Acá hablamos de lo que queremos», aseguró.