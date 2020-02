Futsal: vuelve el Salteño con los pendientes de la quinta fecha en ambas divisionales.

La actividad del Campeonato Salteño Copa “Salto Hotel y Casino” temporada 2019/2020 en la Liga Salteña de Futsal se reanuda en la jornada del sábado 1° y del domingo 2 de febrero. Así se juega:

Divisional “A” – Fecha 5 / Primera Rueda

Divisional “B” – Fecha 5 / Primera Rueda

Sábado 1 de Febrero

Gimnasio de Ferrocarril

19:00 Chaná vs Ferro Carril (Div. A)

20:30 Salto Rowing vs Ceibal (Div. B)

22:00 Almagro vs Universitario (Div. A)

Domingo 2 de Febrero

Gimnasio de Universitario

19:00 San Isidro vs Geneve 5 (Div. B)

20:30 Florida vs Nacional (Div. A)

22:00 San Eugenio vs Juventus (Div. B)

Nota: partidos correspondientes a la última fecha disputada de manera parcial en el 2019 y que fuese suspendida por las inclemencias del tiempo.

Entradas: en portería $ 30 y anticipadas con los respectivos clubes.