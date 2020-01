Ex Alcalde Gustavo Viera oficializó su apoyo a la candidatura de Germán Coutinho a la Intendencia

En la mañana de este martes, en conferencia de prensa, el sector liderado por el Senador Germán Coutinho oficializó el respaldo del ex Alcalde de Belén por el Partido Nacional, Gustavo Viera, quien bajó el lema colorado competirá para cambiar el Municipio de Belén y lograr en Salto el único cambio posible que es el liderado por Coutinho.

El ex Alcalde no renegó ser blanco desde antes de nacer, su relación con los dirigencia nacional y departamental de su partido, pero remarcó que esta ha sido una decisión para sumarle al Departamento compitiendo dentro del Partido Colorado y sumando a la fórmula que liderada Coutinho, en donde lo conversó con quienes lo respaldan desde lo municipal, que estuvieron de acuerdo con la decisión tomada.

Coutinho por su parte agradeció a Viera por el respaldo y aseguró que valdrá la pena. Consideró lo que fue la primera experiencia a nivel de municipios cuando lo encontró en el 2010 siendo Intendente y a Viera en el Municipio, alentó a continuar trabajando en la descentralización y enumeró una serie de temas a atender en el próximo presupuesto nacional, que lo encontrará en el Senado de la República, como al Diputado de su sector, defendiendo los intereses del norte y especialmente de Salto.

Finalmente comentó que con Viera comentaron sobre lo que fue la posibilidad de la coalición, sobre la que fue su principal impulsor en el Departamento, y que con quienes no pudo concertar, los estará convocando si le toca ganar la elección, ya que aseguró que sus adversarios no son con quienes va a competir, sino que sus adversarios son y serán los 14.000 desocupados, los jóvenes que están llenando los aeropuertos para irse del país, los 11.124 salteños que viven por debajo de la línea de la pobreza y la indigencia, quienes dependen de la producción cítricola y no saben qué pasará con la próxima cosecha, las mujeres que sufren violencia doméstica a las que les cerraron su refugio, los que duermen en la calle y que antes se los contenía, entre otros ejemplos que citó y enumeró cómo adversarios para combatir desde el próximo gobierno departamental.