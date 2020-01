Nuevo espacio público en barrio Goslino

Gracias a un esfuerzo conjunto, la Intendencia de Salto construyó un espacio público con juegos infantiles y circuito saludable en barrio Goslino (avenida Concordia y Oficial 1º). Esto fue posible gracias a la cesión del terreno por parte de la Institución Atlética Sud América (IASA), quien dejó el predio a disposición de la Comisión Vecinal de Goslino 1, 2 y Da Rosa para que los funcionarios de la comuna trabajaran en la habilitación de esta plaza.

El presidente de la Comisión Vecinal, César Sosa, manifestó su alegría porque no esperaban contar con un espacio público de estas características. Agradeció a los dirigentes de la IASA quienes no dudaron en ceder el predio, al intendente Andrés Lima, Mario Berriel, Henry Albarenque y Elbio Machado y los funcionarios de la comuna por el intenso trabajo realizado. No olvidó destacar el aporte de los vecinos del barrio que, algunos sin integrar la comisión vecinal, trabajaron y colaboraron en la habilitación del nuevo espacio.

La integrante de la comisión vecinal, Noelia Brum, habló en representación de todos los vecinos y recordó que desde hacía mucho tiempo esperaban contar con un lugar así. En la oportunidad, invitó a los vecinos a sumarse al trabajo de la comisión para continuar ejecutando los distintos proyectos que tienen en carpeta.

El dirigente de la IASA, Walter Vargas, felicitó a los integrantes de la Comisión Vecinal por el arduo trabajo y el empeño para lograr habilitar esta plaza que será bien aprovechada por todos los habitantes de la zona.

Por su parte, el coordinador de Servicios Públicos de la Intendencia de Salto, Mario Berriel, defendió la instalación de los espacios públicos porque apuntan a transformar los barrios y el entorno.

Finalmente, el doctor Andrés Lima, anunció que los compromisos asumidos en esa zona continuarán durante las próximas semanas y meses. En la IASA la Intendencia trabajará en el acondicionamiento de los vestuarios de la institución, Obras trabajará en la alcantarilla construida en calle Enrique Amorim para culminar el trabajo que permitirá unir los barrios al este con barrio Caballero y los demás barrios al oeste. Además, anunció que la empresa Sonda continuará trabajando en la colocación de luminaria led en toda la ciudad.