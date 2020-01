Juntos por el cambio departamental

Hoy estamos a 106 días de las elecciones departamentales. Desde hace varios días venimos presentando diferentes listas que nos acompañarán y que nos entusiasman, en una campaña que tanto esperamos y hoy nos encuentra juntos una vez más. En esta oportunidad , con el equilibrio justo entre los políticos y lo técnico, con 27 motores que son nuestras listas y un gran equipo de profesionales y destacados referentes del Departamento que vienen trabajando desde hace más de un año y ahora están en la etapa final de lo que es la elaboración del Programa de Gobierno que pondremos a consideración de todos ustedes.

Con mucha humildad, identificamos los errores, trabajamos sobre ellos para corregirlos y hoy ser el candidato a Intendente que Salto merece. Después de toda esa etapa en donde nos veníamos preparando, con mucha cautela pero con mucha responsabilidad, convicción y esperanza, hoy sentimos que estamos en el momento justo, que tenemos la calidad, el equipo y la compañía correcta para asumir esta responsabilidad. Si así no fuera, nos quedaríamos en el sur, porque por tercera vez consecutiva y de forma directa me han dado la posibilidad de llegar al Senado de la República. Será un gran honor jurar el 15 de febrero en la capital del país, pero me vine a Salto a hacer campaña con nuestra gente para volver a ser el Intendente.

No vamos a intercambiar golpe por golpe, no vamos a ser parte de una campaña crispada, las discusiones entre los dirigentes jamás han solucionado los problemas que tiene la gente y nuestros verdaderos adversarios son las dificultades que día a día viven miles de salteños. Desde los más de 14.000 que no encuentran trabajo, como los cerca de 11.000 que viven por debajo de la línea de pobreza. Me niego a resignarme a que nada de eso se pueda cambiar, nos entusiasma volver a hacer de Salto un Departamento mejor. Ser promotores de desarrollo, ir a buscar las oportunidades de inversión que generen más producción y fuentes de trabajo, atender la problemática social que afecta a los salteños más necesitados de manera solidaria y de mano tendida.

En este camino los principales protagonistas son ustedes. Por eso los invitamos a trabajar, a disfrutar y a ser parte de esta campaña. Que cada abrazo, saludo y gesto que nos transmite tanto cariño, sea el compromiso de ser nuestra mejor versión.

Los convoco a ser parte de este camino e ir por el cambio departamental.

Estoy seguro que puedo ser mejor Intendente de lo que fui, porque siento que soy el gobernante que aprendió.

Aprendí de la gente, de mi familia y nos sentimos con la fuerza y la experiencia para trabajar por Salto. Eso es lo que nos motiva y por lo qué no vamos a descansar un solo día, porque “ Felices aquellos que tienen sueños y están dispuestos a pagar los costos para hacerlos realidad”.