Por Gustavo Grassi: OPINION DE UN SIMPLE VOTANTE:

Considero absolutamente equivocada la estrategia tomada por la Agrupación Guayabos perteneciente a Cabildo Abierto en Salto en cuanto decidió acompañar al Partido Nacional en las elecciones departamentales.

En primer lugar creo que dicho sector y seguramente un “poco despechados “ y “ansiosos por cargos “ en virtud de que el otro sector logró la diputación y no ellos ideó casi en soledad esa estrategia.

En segundo lugar la convocatoria a la tan mentada Asamblea Extraordinaria de Convencionales se efectuó ( vaya casualidad) justo cuando el diputado Albernaz no estaba en Salto lo cual no tengo dudas fue ex – profeso para llegar al fin deseado y evitar que el diputado expusiera sus razones contrarias a dicha alianza .

Más aún cuando la Agrupación de Albernaz ya había decidido que Cabildo en Salto debería tener candidato propio .

En tercer lugar debieron esperar la realización de la Convención Departamental controlada por la Corte Electoral para plantear dicha estrategia y no realizar una asamblea plagada de irregularidades con el único fin de llegar a su objetivo .

En cuarto lugar en Salto Cabildo Abierto obtuvo una gran cantidad de votos y creó la expectativa entre muchos de quienes adherimos a esa fuerza de encontrar un nuevo espacio político, diferente , donde no primaran intereses mezquinos , lo cual a la luz de los recientes acontecimientos resultó ( por lo menos desde mi punto de vista y en lo personal ) una gran frustración .

En quinto lugar no debe dejarse de considerar que Salto es un departamento tradicionalmente colorado por lo cual debió tenerse por parte de Cabildo Abierto y sus autoridades nacionales especial cuidado a la hora de efectuar alianza con el Partido Nacional , habiendo sido incluso mayoritaria en las elecciones nacionales la votación en nuestro Departamento para el Partido Colorado .

Por último no tengo dudas esta alianza del Sector de Muller fue “orquestada y ordenada desde arriba “ lo cual hace mas fuerte la gran desilusión.

El decir “Manini dejo en libertad a cada Departamento para que decidiera “ creo todos sabemos en nada más que una frase hecha y que no refleja la realidad de las cosas .

En definitiva y si bien falta aún la Convención a realizarse el 2 de febrero jugadas cómo están las cartas creo que aún en el entendido de que el Sector de Albernaz con sus propios convencionales elija un candidato propio de Cabildo el debilitamiento del partido y sector en Salto ya ha quedado absolutamente debilitado lo cual ap.arejará un número significativo de votantes vuelvan a su partido de origen ( Gustavo Grassi)