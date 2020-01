Chaná: presenta sus técnicos para la temporada 2020.

El lunes 20 de enero a las 21 horas en la sede social de Chaná (Brasil y Luis A. de Herrera) se presentará el equipo de trabajo técnico de cara a la temporada 2020, en un emprendimiento que estará dirigido exclusivamente hacia juveniles. Este año Chana militara en la divisional «A» del Consejo Único Juvenil (CUJ), por lo cual se citará a aspirantes y plantel de las categorías Sub 14, Sub 15 y Sub 18 para iniciar los entrenamientos el día miércoles 22 de enero a las 19 horas en el Parque Humberto Forti. Este proyecto de trabajo se mantendrá en principio por 3 años consecutivos.

Desde la directiva del “indio” se hace la invitación a jugadores juveniles del departamento a sumarse a los entrenamientos para conocer la forma de trabajo, conocer el proyecto y así formar parte de las divisiones juveniles.

EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo estará integrado por: Sergio Vallejo (Entrenador-Coordinador). Rodrigo Bartaburu (Entrenador), Diego Estevez (Entrenador), Federico Urquiza (Entrenador), Francisco Arocena (Entrenador), Washington Nuñez (Prof. Educación Fisica), Oscar Arrieta (Entrenador-Asesor deportivo). Este cuerpo técnico abarcará todas las categorías del club incluido Primera División.