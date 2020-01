Copa: los partidos del Regional Norte Litoral.

El Regional Norte Litoral comienza su temporada copera con estos detalles para el fin de semana:

Serie A

Artigas – Rivera. Sábado 11 Enero Hora 20:00 (Absoluta) (TV). Hora 22:00 (Sub 17); Estadio “Matías González” de Artigas.

Árbitros de Paysandú Capital: Absoluta: Robert Ledesma (Central), Matías Roa y Roberto Sena (Asistentes); Mauro Melo (Cuarto árbitro de Artigas Capital); Sub 17: Luis Ayala (Central), Roberto Sena y Matías Roa (Asistentes). Veedores Sres. Gustavo Lossio (Absoluta); Daniel Suárez (Sub 17).

Bella Unión – Tacuarembó: Sábado 11 Enero Hora 20:00 (Sub 17). Hora 22:00 (Absoluta); Parque “Jacinto R. Santana” de Baltasar Brum.

Árbitros de Salto Capital: Absoluta: Walter Araújo (Central), Ivo Moreira e Ignacio Sañudo (Asistentes); Sub 17: Víctor Quirós (Central), Ignacio Sañudo e Ivo Moreira (Asistentes). Veedor Sr. Atilio Coimbra.

Serie B

Paysandú – Guichón. Sábado 11 Enero Hora 20:00 (Sub 17); Hora 22:00 (Absoluta); Estadio “Artigas” de Paysandú.

Árbitros de Soriano Interior: Absoluta: Andrés Castro (Central), Roberto Galizzi y José Moyano (Asistentes); Sub 17: Eduardo Castillo (Central), José Moyano y Roberto Galizzi (Asistentes). Veedor Sr. Julio Rieger.

Salto – Liga Agraria. Domingo 12 Enero Hora 20:00 (Absoluta) (TV). Hora 22:00 (Sub 17); Estadio “Ernesto Dickinson” de Salto.

Árbitros de Río Negro Capital: Absoluta: Sergio Liuzzi (Central), Ruben Cichero y Carlos Peralta (Asistentes); Gustavo Barboza (Cuarto árbitro de Salto Capital); Sub 17: Fabricio González (Central), Carlos Peralta y Ruben Cichero (Asistentes). Veedor Sr. Marcelo Beltramelli.

Serie C

Young – Soriano Interior: Sábado 11 Enero Hora 20:00 (Sub 17); Hora 22:00 (Absoluta); Estadio “Juan A. Lavalleja” de Young.

Árbitros de Paysandú Capital: Absoluta: Jacinto Rivero (Central), Charles Barreto y Lucas López (Asistentes); Sub 17: Renzo Ferrari (Central), Lucas López y Charles Barreto (Asistentes). Veedor Sr. Ignacio Chiessa.

Libre: Fray Bentos.