Básquetbol: la definición del Salteño se verá por 10minutos.com.uy

El básquetbol salteño vivirá por 10minutos.com.uy., tras el éxito de las trasmisiones de la liguilla del fútbol de la divisional “A”, 10minutos.com.uy comienza el 2020 apostando una vez más por el deporte salteño.

La productora Giovanoni Contenidos y la Liga Salteña de Básquetbol, encabezada por Rodrigo Lagreca llegaron a un acuerdo para emitir en directo los cruces semifinales a través de las plataformas, vía facebook: 10minutos.com.uy y vía YouTube: 10minutosTv.

Los primeros partidos de la ronda play off al mejor de tres se jugarán entre el martes 21 y el sábado 25 de enero, los detalles:

Martes 21 de enero

Nacional vs. Juventus

Sábado 25 de enero

Ferro Carril vs. Universitario.