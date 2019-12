Por Germán Coutinho: Una vez más, se portaron mal

Otro año más que si desde el gobierno departamental tuvieran que hacer una carta a los Reyes Magos seguramente no tendrían éxito, ya que si hacemos un balance en general vemos que nuevamente se volvieron a portar mal.

Se portaron mal porque después de haberlo negado una y otra vez, se endeudan cada día más y sin hacer obras . Según la Rendición de Cuentas tienen deudas por el doble del monto que tanto criticaron, entregaron cheques diferidos por más de 100 millones y en el BROU ya han utilizado la totalidad de la línea de crédito de 105 millones, mucho más del tope de 62 millones con los que contamos en nuestra administración.

Se portaron mal porque sólo ejecutaron el 4% en caminería rural. ¿Por qué no se hizo el otro 96%? ¿Por qué semejante abandono al interior de Salto estando los recursos?

Se portaron mal, porque nuevamente pasó otro año en el que no avanzaron ni concretaron dos grandes obras que dejamos prontas y financiadas como lo son el Ceibal y el PIAI en Barrio Artigas, obras que muchas familias tendrían que estar disfrutando para tener una mejor calidad de vida y que siguen postergadas. No terminaron lo que debieron terminar y además no dejan ningún proyecto propio y nuevo para que pueda ejecutar la próxima administración como habían prometido tantas veces y no cumplieron.

Se portaron mal, porque este año escuchamos en campaña electoral, la importancia de volver a tener una policia cercana a la gente y los destacamentos estuvieron en el debate por sus probados resultados . En Salto , este gobierno departamental cerró sin explicación todos los destacamentos que se habían reabierto en nuestra administración y que tanta falta nos hacen en momentos de inseguridad como la que estamos viviendo.

Se portaron mal, porque en un año donde las cifras de Violencia Doméstica son dolorosamente alarmantes , cerraron el hogar transitorio con la promesa de abrir otro y terminó el periodo y no lo hicieron.

Se portaron mal porque fuimos vergüenza nacional por no haber manejado con responsabilidad temas serios y así perdimos con la leishmaniasis y con el dengue.

Se portaron mal , porque no tuvieron que hacer piscinas y no cuidan las que ya están.

Otro setiembre en el que no hubo mes de la juventud, otro verano que ya comenzó y en el que no hay actividades para todos los salteños que se quedan en Salto, otro carnaval que se viene y del que nadie se puede sentir orgulloso, un año más sin abrir el comedor municipal que prometieron tantas veces.

Se portan mal, porque no trabajan sobre el turismo que tiene que ser uno de los motores de nuestro Departamento. Un sector, donde históricamente se aportaban 25 millones y esta administración volcó 40 y no se ve inversión ni trabajo. No hay apertura de hoteles, no se mejoran los accesos, no se vende el destino ni se trabaja con el sector privado. Dejaron de lado Destino Termas , para ser parte de un Corredor, que nos dejó sin identidad como destino y que además este año dejó de tener el apoyo económico nacional .

Hoy Salto está nuevamente en el podio de la desocupación. Y muchos inversores se fueron a otro Departamento porque en Salto no los atendieron. Un año donde desaprovecharon el viaje a a China , que fue resuelto a último momento, sin agenda, porque lo que más preocupaba era la interna política y no ir en busca de oportunidades para Salto.

Se portaron mal, porque por lo menos cuatro veces anunciaron la concreción de la Central Hortícola del Norte y la realidad indica que es otra promesa no cumplida como también lo hicieron con el Puerto de Barcazas , que anunciaron por lo menos tres veces y nada se concretó o el Proyecto Integral de Mejoramiento de la Costanera Norte, que también será otro proyecto y otra promesa sin cumplir.

Podríamos seguir enumerando cada obra o plan que no han realizado, cada promesa no cumplida así como también cada mala decisión que han tomado. Se terminó el periodo y no han trabajado en los grandes temas que había que trabajar, por más que quieran trasmitir otra cosa habiendo gastado más de un millón y medio de dólares en publicidad, se ve y se siente en la gente el abandono, la falta de trabajo, de proyectos y de obras que se necesitan para liderar a un gran Departamento.

Nosotros, no nos vamos a dejar ganar por esta chatura y desesperanza. Seguimos trabajando convencidos de que junto con nuestros equipos técnicos estamos generando un gran proyecto de gobierno para Salto pensando en un Departamento activo, motor de oportunidades, capaz de generar trabajo, inversión,obras, infraestructura, de mano tendida y solidario como aquel que nos enorgullecía y que vamos a volver a construir.