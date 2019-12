PROGRAMA DE GOBIERNO PARA NUESTRO SALTO

De cara a las elecciones departamentales del próximo 10 de mayo de 2020, nos proponemos presentarnos a consideración de la ciudadanía para ser electos Intendente de Salto por segunda vez. Le pedimos a los salteños esta nueva oportunidad con la convicción de estar a la altura para cumplir cabalmente con dicha responsabilidad, ahora con la gran experiencia vivida y la necesaria autocrítica para poder hacerlo mejor.

Queremos trabajar por Salto en los próximos cinco años, dedicando nuestros mayores esfuerzos y aplicando al máximo nuestras capacidades, dedicación y trabajo a través de una gestión eficaz y eficiente en el manejo de los fondos públicos, para aportar en definitiva al bienestar de todos los salteños.

Como herramienta principal de esta campaña, nos proponemos ofrecerles un gran Programa de Gobierno para Salto, que será nuestra hoja de ruta en el quinquenioy la garantía para todos los salteños del compromiso que asumimos ante la ciudadanía.

Nos proponemos un Programa de Gobierno para Saltoambicioso, realista, posible, realizable y de gestión austera pero con gran sensibilidad social, que implicaprincipalmente el compromiso del cumplimiento de las funciones básicas y esenciales de la Intendencia, ser promotor del desarrollo del departamento, estimulandooportunidades de inversión que generen más producción y fuentes de trabajo para los salteños y atender como corresponde la problemática social que afecta a los salteños más necesitados. Gestión profesional con sensibilidad social.

Para poder hacer realidad el Programa de Gobierno para Salto estamos trabajando desde hace varios meses con un Equipo Técnico profesional que está abocado en esta primera etapa a la recopilación de información diversa acerca de la situación del departamento de Salto en su totalidad. Se busca así tener un panorama integral que sea el principal insumo para el Programa de Gobierno para Salto que vamos a proponer.

En este sentido por una parte, se contrató a un economista independiente que elaboró un minucioso Informe Económico y Financiero acerca de la realidad de los departamentos del norte del Río Negro en el contextonacional y la de Salto en particular comparado con el resto de los departamentos. Además el mismo estudio profundizó en la actual situación económica y financiera de la Intendencia de Salto a partir de información de acceso público y de la última Rendición de Cuentas presentada en junio a la Junta Departamental por la actual administración.

Por otra parte se relevaron por el Equipo Técnico todos los sectores vinculados tanto al Desarrollo Económico como al Desarrollo Social del departamento para poder conocer de primera mano la situación actual de cada sector, sus perspectivas y sus demandas tanto a la futura Intendencia como a los demás organismos del Estado. Vale destacar que además de la gestión de la problemática inherente a los asuntos que le corresponden directamente a la Intendencia, nos proponemos una acción de coordinación permanente con los Ministerios, los Entes Autónomos y las demás reparticiones estatales para exigir el cumplimiento de sus obligaciones en la jurisdicción del departamento.

Vinculado al Desarrollo Económico, se realizaroncuarenta entrevistas con referentes de los distintos sectores productivos, tanto del Agro como de la Industria, el Comercio y los Servicios. Se recorrieron todos los subsectores agropecuarios (ganadería, citrus, horticultura, arroz, agricultura de secano, lechería, arándanos, olivos, vinos, cáñamo), las agroindustrias, la construcción, el comercio, el turismo y las tecnologías de la información. En todos los casos se indagó en profundidad en las entrevistas y se complementó la información recabada con las cifras de producción, aporte al Producto Bruto del departamento de cada subsector y personal ocupado, de modo de poder ponderar el impacto de cada uno en la economía salteña. También el estudio abarcó las dificultades que se enfrentan y las posibles vías de superación de las mismas, concluyendo en las perspectivas de mediano plazo de cada una de las actividades productivas estudiadas.

Como producto del estudio se listaron también los principales proyectos a concretar para el desarrollo de Salto vinculados a obras de infraestructura y acciones que la Intendencia debería emprender en la búsqueda del mejoramiento de los servicios que presta a los contribuyentes.

Respecto del Desarrollo Social, con la misma metodología se realizaron también otras cuarentaentrevistas a referentes de distintos sectores buscando conocer la realidad, sus perspectivas y las expectativas para la nueva etapa que se inicia en la Intendencia de Salto. El trabajo comprendió áreas tales como tercera edad, niñez, discapacidades (autismo, ceguera, síndrome de Down, sordera), violencia doméstica, diversidad, juventud, deportes, cultura, desarrollo rural, abarcando también los aspectos referidos a Salto como centro universitario, los Municipios, las Comisiones Vecinales, los centros CAIF, las iglesias que atienden problemáticas de personas en situación de calle y planes de invierno, la actividad de las organizaciones comunitarias como Rotary y Leones y problemáticas de salud en general, en particular suicidio y drogas.

Esta recopilación de información sobre la situación económica de Salto y de la Intendencia, del desarrollo económico y del desarrollo social del departamento (que no está cerrada sino que continúa recibiendo aportes de más actores de las distintas actividades del departamento), se convierte en el insumo principal para la elaboración del gran Programa de Gobierno para Salto que ya hemos comenzado y que vamos a compartir con la ciudadanía y las instituciones de cara a la elección de mayo próximo.