Intendencia y Adeoms presentaron denuncia en Fiscalía ante agresión de un policía a funcionaria municipal

El Intendente de Salto, Dr. Andrés Lima, y el director de Jurídica, Dr. Jorge Libardi, brindaron una conferencia de prensa junto al presidente de Adeoms, Juan Carlos Gómez, referida a la agresión a la funcionaria de la Intendencia de Salto Silvia Escobar, ocurrida el día miércoles en su horario y lugar de trabajo, concretamente en el Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed).

Gómez dijo que «esta compañera, con 35 años de trabajo, fue brutalmente agredida por un funcionario policial simplemente por haberle sugerido que se identificara, como corresponde, ya que estaba vestido de particular. Esto se tomó de forma negativa y terminó generando un hecho de violencia en el que la compañera sufrió lesiones físicas incluyendo fractura en dedos de la mano y hematomas en varios lugares del cuerpo, ocasionados por este funcionario policial. Ante eso, exigimos como sindicato que se tomaran cartas en el asunto y se realizaran las denuncias correspondientes. Y hoy nos vemos en la obligación y en la necesidad de hacer pública esta denuncia y poner en conocimiento de la población esta tan grave situación, rechazable y reprochable desde todo punto de vista. Nos preocupa muchísimo que pase esto en un estado democrático y queremos ser categóricos en la defensa de la compañera y en exigir que esta clase de cosas no se vuelva a repetir».

Por su parte, el Dr. Libardi informó que, ante la gravedad de los hechos, la Intendencia de Salto, en conjunto con Adeoms y la funcionaria, formalizó una denuncia en Fiscalía, por lo que configuraría un delito contra la persona e incluso con la institución. Asimismo, se solicitaron medidas cautelares que resguarden a la funcionaria y pericias por parte de médico forense.

«El procedimiento fue harto irregular y con posterioridad ocurrieron intervenciones de la Jefatura de Policía que también pecan de irregularidades, por cuando no se le hicieron conocer los derechos a la funcionaria, quien concurrió a la Jefatura a prestar declaración pensando que lo hacía en calidad de denunciante, ya que había llamado al 911, y cuando llegó se encontró que estaba siendo citada como denunciada suponemos que por un supuesto delito de desacato. Esto motivó rápidamente la realización de la denuncia por parte de la Intendencia y Adeoms, para salvaguardar, en primer lugar, la integridad física y los derechos de la funcionaria, y en segundo lugar, para tratar de que los procedimientos se encarrilen de acuerdo a la ley como debe ser en un estado de derecho», dijo Libardi. Además, resaltó que la funcionaria tiene 64 años, y si bien la agresión es reprochable en cualquier circunstancia, lo es más aun cuando la víctima es una persona de esas características.

También informó que los funcionarios de la Intendencia que se encontraban presentes e intercedieron para que cesara la agresión, llamaron al 911, y quienes concurrieron a raíz del llamado fueron condescendientes con los denunciados y no con la situación. «Insisto en que la forma del procedimiento garantiza la sustancia, es decir, los derechos de las personas, por lo que esperamos una pronta actuación sobre el caso».

Finalmente, el Intendente Lima expresó su solidaridad con Silvia, «una funcionaria ejemplar a quien conocemos desde hace unos cuantos años, que trabaja en un área muy sensible de la intendencia en contacto permanente con la población, y hemos visto su sensibilidad para el trabajo». Además, Lima destacó y valoró el comportamiento de los demás funcionarios, que frente a esta situación de violencia injustificada actuaron para evitar que fuera peor. «Manifestamos nuestra preocupación como Administración por la violencia de este funcionario policial, que no representa a todos pero sí representa un uso de la violencia que no entendemos, desconociendo el respeto que debe existir. Por eso estuvimos de acuerdo en hacer la denuncia en conjunto, vamos a participar de una reunión con autoridades de la Jefatura de Policía de Salto para trasmitir esta preocupación y haremos el seguimiento a la denuncia».