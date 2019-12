Futsal: los partidos de la quinta fecha en ambas divisionales.

Los partidos de la quinta fecha del futsal salteño para el fin de semana en ambas divisionales:

Sábado 14 de diciembre.

Gimnasio: Universitario

19:00 hs. San Isidro B vs Geneve 5 (Div. B)

20:30 hs. San Eugenio vs Juventus (Div. B)

22:00 hs. Chaná vs Ferro Carril (Div. A)

Gimnasio: Ferro Carril

19:00 hs. Florida vs Nacional (Div. A)

20:30 hs. Rowing vs Ceibal (Div. B)

22:00 hs. Almagro vs Universitario (Div. A)

Domingo 15 de diciembre

Gimnasio: Ferro Carril

19:00 hs. Salto Grande vs Progreso (Div. B)

20:30 hs. Dublín Central vs Bohanes (Div. B) (En Vivo por Salto Streaming)

22:00 hs. Saladero vs Tigre (Div. A) (En Vivo por Salto Streaming)

Entradas en portería $30. Anticipadas con los respectivos clubes.

POSICIONES

Divisional B: Progreso 9, Geneve 5 7, Salto Rowing 7, Dublín Central 7, Bohanes 6, San Eugenio 5, Salto Grande 3, Sud América 3, San Isidro B 0, Ceibal 0, Juventus 0.

Divisional A: Tigre 9, Ferro Carril 9, Almagro 9, Saladero 6, Chaná 3, Nacional 3, Florida 3, Universitario 0.