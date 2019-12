En una elección departamental polarizada por el momento entre los candidatos Andrés Lima y Germán Coutinho, el Partido Nacional busca de alguna manera entrar en la conversación. Pero la interna blanca parece no estar sencilla. Dirigentes del Partido Nacional apuntan contra el sector de Carlos Albisu por “dividir” la interna e “imponer” su postura sobre las candidaturas a la intendencia. Según se informó a TDN, el Partido Nacional se reunió anoche para definir los candidatos a la intendencia, pero el planteo de uno de los sectores postergó la definición. Mientras varios medios publicaron que el PN se presentaba con dos candidatos en mayo, Albisu y Blardoni, en la reunión de anoche se planteó otro nombre y generó polémica en la interna.

Uno de los sectores del Sartorismo planteó en la reunión que María Machado tiene que ser candidata a la intendencia. Dirigentes de Albisu manifestaron su postura contraria al igual que algunas listas del sartorimo. Por lo tanto, anoche no se pudo tomar postura al respecto. La definición pasó para el jueves y por estas horas se realizan reuniones para definir si son dos o tres los candidatos.

Desde el Sartorismo se acusa al sector de Albisu de querer dejar afuera a una mujer como candidata. “Albisu no puede opinar sobre los demás sectores del partido, él no ganó la diputación por no apoyar a los demás compañeros y se cierran en el círculo de la 404. El Partido es mucho más que la 404 y todos tenemos derecho a definir.” Sostuvo un dirigente a TDN.

El jueves se estará definiendo si serán dos o tres candidatos.