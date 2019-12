Por Germán Coutinho.

Todos los que viernes a viernes nos acompañan a través de estas líneas saben que nuestra tarea nos implica estar en Montevideo la mayor parte de la semana pero que al finalizar nuestra actividad , nos volvemos a Salto, porque como hijo que soy de este departamento, es el lugar del que nunca nos queremos ir , siempre queremos volver y el cual esperamos , gracias a la nueva oportunidad que les vamos a pedir a los salteños en mayo, liderarlo con un gran proyecto departamental .

Cuando miramos todo lo que pudimos hacer en nuestra administración, donde los contribuyentes pagaban menos y no se aumentó ningún impuesto, de todos esos hechos reales, de cada obra que hoy está a la vista de todos, sabemos que vamos a volver a poder hacerlo.

Estamos convencidos que con la experiencia y el aprendizaje de estos años volveremos a trabajar para que todos estemos orgullosos de nuestro Salto.

Pero más allá de las ideas y de los proyectos , hoy queremos contarles la impronta con la que vamos a actuar estos meses que es la de mirar hacia adelante y pensar en el futuro.

Queremos transmitirles con mucha certeza que cada acto o hecho doloroso o dañino que hemos recibido, lo hemos dejado atrás, porque para nosotros , en todos los órdenes de la vida, no se nace desde el rencor , que la prioridad es Salto y volver a creer que acá , con determinación y el esfuerzo de muchos y no de uno solo , se logra salir adelante.

Y lo vamos a seguir transitando así, porque Salto nos debe ver unidos y trabajando con entusiasmo en la búsqueda de soluciones a los grandes problemas que vive a diario la gente y que siente que no puede más.

No queremos ser parte de un campaña que nos lleve a un gobierno Departamental crispado, divido, queremos hablar de lo posible y así conducir si tenemos el honor de hacerlo , un gobierno participativo y solidario.

También lo vamos a hacer, escuchando a la gente en cada barrio y en cada sector, logrando la cercanía con la gente para jamás olvidarnos que estamos al servicio de todos. De mano tendida con el vecino, a través de las comisiones vecinales, con el emprendedor que necesita una guía y un respaldo , los empresarios que precisan eficiencia , seguridad y colaboración y también con cada una de las instituciones sociales y deportivas que deberán encontrar en nosotros un aliado siempre dispuesto a sumar y a ayudar.

No nos va a ganar la desesperanza ni vamos a culpar a otros por lo que debemos liderar nosotros , asumiremos cada responsabilidad , cada desafío, con profesionalidad y sensibilidad, queremos volver a ser el gobierno departamental de los salteños , no de algunos, de todos, sean del partido que sean, nos hayan acompañado o no con su voto.

No vamos a contestar golpe por golpe, vamos a caminar estas instancias sabiendo que la política es la legitimidad genuina de más gente y por lo tanto lo haremos construyendo , por nuestros hijos y por los hijos de nuestros adversarios.

Y ese se puede , es gracias al apoyo de todos ustedes que no abandonaron y de todo nuestro sector que ha permanecido unido y es por todo eso que hoy nos sentimos con la fuerza, la confianza y la fortaleza para transitar lo que se viene.

Lo vamos a hacer juntos. ¡Viva Salto !