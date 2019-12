Boxeo: velada el viernes 6 de diciembre en el Salto Hotel y Casino.

El viernes 6 de diciembre se celebrará una velada de boxeo denominada “La noche de los campeones” en las instalaciones de Salto Hotel y Casino.

La velada tendrá como combate de fondo a David Añasco, boxeador profesional de Salto frente a Israel Silva de Brasil, será una pelea a cuatro rounds.

Además habrá varios combates preliminares, representando a Salto estarán los campeones interligas, Emiliano Rodríguez, Melody Escobal, Mario Furtado, Belén Robaina y Jairo Núñez.

Las entradas anticipadas tienen un costo de $ 250 y con capacidad limitada. Los puntos de venta: Salto Hotel y Casino, Gimnasio SuperBox y Agencias 9, 10 y 11.

COMBATES

Preliminares

Sebastián Hornos vs Nicolás García.

Nahuel González vs Agustín Lanza

Jairo Núñez vs Jonathan Anderson

Yuliana Ortíz vs Sara Álvez

Cesar Berriel vs Daniel Ballares

Franco Torres vs Pedro Rodríguez

Cristian Bravo vs Diego Caroccio

Mario Furtado vs Deivis Martínez

Belén Robaina vs Lizzi Peralta

Emiliano Rodríguez vs Richard Silva

Melody Escobal vs Noelia Peralta

Manuel Aguirregaray vs Pedro Kappes

David Añasco (Uruguay) vs Israel Silva (Brasil).