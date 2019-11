Futsal: los partidos de la tercera fecha en ambas divisionales.

El mapa de la tercera fecha en ambas categorías es el siguiente:

Divisional “A” – Fecha 3 / Primera Rueda

Divisional “B” – Fecha 3 / Primera Rueda

Viernes 29 de Noviembre

Gimnasio de Ferro Carril

19:00 Saladero vs Chaná (Div. A)

20:30 Tigre vs Almagro (Div. A)

22:00 Salto Grande vs San Isidro B (Div. B)

Sabado 30 de Noviembre

Gimnasio de Ferro Carril

19:00 Sud América vs Bohanes (Div. B)

20:30 Dublin Central vs Salto Rowing (Div. B)

22:00 San Eugenio vs Geneve 5 (Div. B)

Domingo 1° de Diciembre

Gimnasio de Universitario

19:00 Florida vs Ferro Carril (Div. A)

20:30 Nacional vs Universitario (Div. A)

22:00 Juventus vs Ceibal (Div. B)