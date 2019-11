Anuncian la 23º edición de la Recreación de La Redota

Se presentó este lunes, en el Museo del Hombre y la Tecnología, una nueva edición de la Recreación de La Redota, encuentro organizado por la Asociación Amigos del Patrimonio Histórico de Salto junto a la Intendencia de Salto que tendrá lugar del 6 al 8 de diciembre.

El director de Cultura, Jorge de Souza, felicitó a los organizadores «cuyo compromiso ha consolidado esta fiesta patrimonial que tiene características únicas en el país y refleja nuestro rico patrimonio vinculado a la presencia de Artigas en el departamento. Es un evento esperado no solo por los salteños, sino por toda la región, para recordar un hecho histórico tan significativo de la gesta del general José Gervasio Artigas y trascendental en nuestra historia».

LA GESTA ARTIGUISTA Y EL MESTIZAJE

La profesora Ofelia Piegas, en nombre de los Amigos del Patrimonio Histórico, dijo que «este acontecimiento tiene muchas puntas», y que más allá de recordar el hecho en sí, se trata rescatar otros aspectos. Con el Éxodo «nace el sentido de la orientalidad que nos diferencia del resto del antiguo virreinato del Río de la Plata».

Además, Piegas resaltó que «al norte del río Negro se había formado una cultura muy particular, muy distinta al resto de la Banda Oriental, con elementos que no se daban en el sur, como la presencia del guaraní y del charrúa, a lo que se sumaba la presión del portugués en la frontera, que terminó siendo el gaucho en el movimiento revolucionario artiguista. El gaucho va a estar muy presente en el éxodo del pueblo oriental, porque si bien había elementos urbanos, el gaucho fue la presencia más interesante de la Redota. Y eso nos lleva al tema del mestizaje, donde los estudiosos de Antropología encuentran lugares, como Tacuarembó, en los que hay casi un 48% de la población que tiene elementos guaraníes en su ADN, mientras que el charrúa tiene una incidencia mínima. No debemos olvidar que la base de nuestra cultura es mestiza. Año a año vamos agregando elementos para recordar el que fue sin dudas el episodio más interesante de nuestra historia», finalizó la profesora.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Las actividades comenzarán el viernes 6 de diciembre a las 20.30 horas en el Ateneo, con la recreación de una pulpería oriental y acontecimientos previos a La Redota. Al día siguiente, sábado 7, a la hora 10, habrá un acto protocolar en Plaza Artigas y a continuación un desfile a caballo por calle Uruguay, con participación de más de 30 aparcerías. Luego, en la Playa Las Cavas, se realizará el tradicional intercambio de banderas entre Salto y Concordia, a la hora 11.

El sábado 7 a las 20 horas, en el Parque Vaimaca Pirú, se realizará la recreación de un campamento artiguista y de varios episodios, como una escaramuza entre orientales y portugueses, el complot de Sarratea, un casamiento y bailes tradicionales. Sobre las 21.30 horas comenzarán los espectáculos artísticos en el mismo parque con la actuación de Transitando Huellas, Héctor Curbelo Peña, Los Tacua, Los Zorzales y Sin Estribos.

Finalmente el domingo 8, de 10 a 14 horas, en el Parque Vaimaca Pirú, junto al Grupo de Apoyo a la Tradición Salteña, se desarrollará una jornada de destrezas criollas. El Cnel. (R) Carlos Etchevers agradeció a las instituciones que apoyan esta iniciativa, como son el Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Turismo, CTM Salto Grande, Junta Departamental de Salto, Batallón de Infantería 7, Brigada de Infantería 3 y medios de comunicación.