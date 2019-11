Futsal: los partidos de la segunda fecha en ambas divisionales.

La segunda fecha del Campeonato Salteño de futsal temporada 2019/2020 se jugará el próximo fin de semana:

Sábado 16 de Noviembre

Gimnasio de Ferro Carril

19:00 Chana vs Almagro (Div. A)

20:30 Dublín Central vs San Eugenio (Div. B)

Gimnasio de Universitario

19:00 Sud América vs San Isidro B (Div. B)

20:30 Atlético Juventus vs Geneve 5 (Div. B)

Domingo 17 de Noviembre

Gimnasio de Ferro Carril

19:00 Tigre vs Florida (Div. A)

20:30 Saladero vs Universitario (Div. A)

Gimnasio de Universitario

18:00 Progreso vs Bohanes (Div. B)

19:30 Salto Grande vs Salto Rowing (Div. B)

21:00 Nacional vs Ferro Carril (Div. A)