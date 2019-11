Demostraciones de adhesiones en el entramado social (Dr. Álvaro Lima – Lista 1786  Frente Amplio Salto)

Es algo que viene ocurriendo desde hace algunos días y con una réplica que ha extendido el sentir de defender lo alcanzado con todas nuestras fuerzas.

Aquí en Salto, pero también en distintos puntos del territorio nacional, la población se enarbola en los logros y conquistas que toda la ciudadanía incorporó desde que la fuerza política empezó a ser algo distinta nuestra vida.

La reunión en alguna plaza, parque o zona de ciudades o en el campo vienen ocurriendo sin cesar y expresan sentimientos y razones para seguir apoyando un programa como nunca hubo.

Las y los trabajadores de distintos rubros de actividad, gremios de la enseñanza, actores de la cultura, músicos, deportistas, profesionales de variadas profesiones, pequeños productores, juventudes de casi todo el país; animan al último esfuerzo de quincena hacia el 24 de noviembre.

Mucho es cuánto tenemos que defender y seguir comunicando, ahora en el “voto a voto” planteado desde la campaña de segunda vuelta. Con referentes históricos de las grandes listas del Frente Amplio saliendo a conversar y caminar calles, barrios y Departamentos.

Debemos asumir ésta tarea con la importancia que conlleva. Dialogar y razonar, buscar y solicitar en préstamo el voto a familiares, amigos y amigas, estudiantes, en la vecindad o en el trabajo; que nos permita afianzar el programa inclusivo, de desarrollo y de crecimiento que promueve Daniel Martínez.

Un muy buen candidato a presidir. Con experiencia en gestión y en administración. Tiene credenciales que así lo confirman. Primero en ANCAP donde presidió el inicio de un enorme proceso de diversificación de la matriz energética, con la aparición del biodiesel, los parques eólicos y fuentes de energía fotovoltaicas.

Su accionar lo llevó luego a ser Ministro de la cartera de Industria, Energía y Minería, desempeñándose con destaque y finalmente, ha sido Intendente de Montevideo.

Trayectoria y buen desempeño para una función ejecutiva como es ser Presidente de la Nación. Garantía de buen gestor y solvencia para trabajar con el funcionariado.

Del otro lado, en la opción de la oposición, no sabemos cómo responderá. No hay experiencia ni trayectoria. No dice que va a hacer porque no sabe qué tiene que hacer.

De éste lado, la fuerza política constructora del mejor Uruguay que jamás se haya visto desde por lo menos la restauración democrática.

Crecimiento económico con distribución basada en el principio constitucional de la igualdad. Desarrollo con descentralización territorial pero ante todo, democrática.

Acceso a educación de los tres niveles como nunca se dio. Cuando administraron los partidos tradicionales, en el 2004 se invertían 547 millones de dólares por todo concepto en educación.

Desde que la fuerza política está, el 2018 cerró con sus 3.063 millones de dólares destinados al conocimiento. Seis veces más en lo que nos hace verdaderamente diferentes: nuestras virtudes y talentos.

En materia de salud, había algo más de 550.000 con cobertura médica y privilegiando la tarjeta para ser atendido en aquel dramático 2004 ahogado por la crisis. Hoy, son 2.600.000 orientales incorporados al sistema nacional de salud y para el próximo gobierno; serán ingresados jóvenes de entre 18 y 23 años cumplidos de edad.

La inversión en Vivienda, se duplicará para el período 2020 a 2025. Más viviendas a construir, más cooperativas, más subsidios para hacer posible un aspecto esencial de la vida.

Es por todo esto que entendemos esas demostraciones que seguirán hasta convencer.