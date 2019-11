Boxeo: los ganadores del Torneo Interligas.

El Campeonato Interligas llegó a su fin el pasado sábado a la noche en la velada boxística que se realizó en la Costanera Norte.

Los resultados fueron:

Ariel Saldivia. Norte vs. Brandon Cuadra. Sur. Ganó Cuadra.

Melody Escobal. Norte vs. Antonella Iturriaga. Sur. Ganó Escobal.

Sofía Pérez. Norte vs. Sheila Vidal. Sur. Ganó Pérez.

Juan Machado. Norte vs. Lizandro Budez. Sur. Ganó Budez.

Mario Suárez. Norte vs. Diego Pereira. Sur. Ganó Pereira.

Mario Furtado. Norte vs. Juan Olivera. Sur. Ganó Furtado.

Maximiliano Pérez. Norte vs. Emiliano Ferreira. Sur. Ganó Pérez.

Jairo Nuñez. Norte vs. Andrés Medina. Sur. Ganó Nuñez.

César Berriel. Norte vs. Mateo Portell. Sur. Ganó Portell.

Nahuel González. Norte vs. Nicolás López. Sur. Ganó López.

Belén Robaina. Norte vs. Melanie Ubriaco. Sur. Ganó Robaina.

Emiliano Rodríguez. Norte vs. Mauricio Piedad. Sur. Ganó Rodríguez.