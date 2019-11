Futsal: comienza la temporada 2019/2020.

Se viene la temporada 2019 – 2020 del futsal salteño, el Campeonato Salteño Copa “Salto Hotel y Casino” estará comenzando el fin de semana en las divisionales A y B:

Sábado 9 de Noviembre

Gimnasio de Ferro Carril

18:00 Saladero vs Almagro

19:30 Sud America vs Salto Rowing

21:00 Dublin Central vs Atlético Juventus

Domingo 10 de Noviembre

Gimnasio de Universitario

18:00 Ceibal vs Geneve 5

19:30 Universitario vs Ferro Carril

21:00 Progreso vs San Isidro B

Gimnasio de Ferro Carril

18:00 Tigre vs Nacional

19:30 Chana vs Florida

21:00 Salto Grande vs San Eugenio