Los partidos del fútbol de niñas por las Copas Oro y Plata para esta semana se jugarán en cancha de Peñarol.

Jueves 7 de noviembre.

18:30 hs. Ceibal – Gladiador Sub 10.

19:30 hs. Salto Nuevo – Gladiador. Sub 13.

20:30 hs. Nacional – Ceibal. Sub 13.

Viernes 8 de noviembre.

18:30 hs. La Blanqueada – Peñarol. Sub 10.

19:30 hs. Sol de América – La Blanqueada. Sub 13.

20:30 hs. Peñarol – Remeros. Sub 13.