Rumbo al Balotaje apoyando candidatura Lacalle Pou – Argimón, Ciudadanos Salto recibió al Dr. Carlos Albisu 

En la lluviosa mañana del sábado pasado, el Dr. Carlos Albisu, principal referente del Partido Nacional en Salto, fue recibido por Miguel Feris en la departamental del sector CIUDADANOS Salto, en Brasil y Ascencio. Cada uno estuvo acompañado de referentes de sus respectivas agrupaciones. Si bien ambos fueron adversario políticos, ya que fueron candidatos a Diputado en las pasadas elecciones del 27 de Octubre, dieron así cumplimiento al mandato emanado desde las estructuras partidarias nacionales, en donde el Partido Colorado comprometió su apoyo a la fórmula del Partido Nacional compuesta Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón.

El dirigente Nacionalista agradeció la amena bienvenida y delineó algunas estrategias y lineamientos que desde el comando de Lacalle Pou se han impartido de cara al balotaje. “Acá estamos lejos de tener algo ganado, esta elección debemos pelearla desde cero y le pedimos que vayan a buscar a su gente, a los que los votaron a ustedes; y les expliquen por que votar nuestra fórmula y no la del Frente Amplio. Ustedes son los que deben ir a explicarles, por que más allá que nos puedan ver ahora militando por una misma causa, no es lo mismo que vayamos nosotros a golpearle la puerta, a que vayan ustedes a explicarles a las personas que les dieron el voto de confianza” manifestó el Dr. Carlos Albisu.

Por su parte Miguel Feris agradeció la comparecencia del líder blanco, y manifestó su total apoyo a la fórmula del Partido Nacional, “estamos frente a un acuerdo interpartidario, un gobierno de coalición que viene a ser la opción de cambio frente a un modelo de país que esta agotado, desgastado, y una fuerza política que perdió credibilidad, pero por sobre todo, perdió la confianza de la ciudadanía. Es tiempo de un cambio, tiempo de oxigenar el Uruguay y para eso volveremos a rastrillas los mismos barrios, las mismas calles que ya hicimos, para explicarles a los votantes colorados por que hoy debemos trabajar por obtener un gobierno de coalición junto al Partido Nacional y demás partidos que están comprometiendo su apoyo. Y nuestro desafió más grande es que no nos roben votos apropiándose de algo que es muy nuestro y que jamás será del Frente Amplio que es el Batllismo. Hoy vemos como invocan el nombre de nuestra figura histórica, José Batlle y Ordoñez, invocan la doctrina del Batllismo, pero no la entienden, jamás lo hicieron. Si hubieran puesto en práctica esas ideas, este país no podría estar hoy en crisis en temas como la inseguridad, la falta de trabajo, y una educación pública con los peores niveles de medición de la historia.”