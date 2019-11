Intendente Lima dijo que “aún con más recursos no se ve gestión del Jefe de Policía de Salto”

Sin dudas, uno de los temas que más se habla en los últimos tiempos es de seguridad, el intendente Andrés Lima responsabilizó al Jefe de Policía de Salto, ya que cuenta con los recursos que pidió y aún así no se ve gestión de su parte y no sale a explicarle a la población que es lo que sucede.

Lima se puso como ejemplo al decir que «como Intendente tengo aciertos y errores, pero estoy en la calle, recorro todo el departamento, doy la cara y estoy siempre presente».

Hicimos reuniones con autoridades, empresarios y actores políticos, para que la Guardia Republicana se instalara en Salto, eso se consiguió, CTM habilitó el lugar para que se instale la sede en el Paso Frontera, hay un helicóptero, está el GRT, ingresaron más funcionarios policiales, pero no se los ve en la calle, acá lo que falta es gestión» aseveró el Intendente.

«Los ciudadanos piensan que la policía no brinda la seguridad necesaria y no se ve que se haga autocrítica, un 47 % de la población votó favor de la Reforma, y eso es una señal clara y no se puede mirar para otro lado. Es necesario que el Jefe de Policía salga y explique a la población que está pasando, no basta que yo lo llame por teléfono y me lo diga a mi» concluyó Lima.