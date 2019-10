Ahora, el momento es de ustedes, aseguró Marazzano en Belén

A pocos días del comienzo de la veda electoral, los diferentes grupos políticos comienzan a realizar sus cierres de campañas tanto en la ciudad como en el interior del departamento. Tal es el caso del Frente Amplio que, en la tardecita/noche del martes, realizó su cierre en la localidad de Belén. Previo al acto en si se realizó una caravana que contó con la participación de dirigentes y candidatos a diputados que viajaron expresamente hasta la localidad para hacerse presente en el evento.

Tal el caso de parte del equipo de la lista 808 que lleva como candidata a diputada a la Contadora Soledad Marazzano que, unas horas antes desplegó su accionar por el pueblo conversando con los vecinos y haciéndoles llegar la lista conformada por Fuerza Renovadora Ayuí y el Partido Demócrata Cristiano.

Posterior a la caravana, entonces, se realizó el acto de cierre donde Marazzano fue una de las oradoras comenzando su alocución con un “para nosotros es muy gratificantes estar mirándolos a la cara, compartir diálogos, compartir opiniones, ser autocríticos, también pero, sobretodo, sentir esa gran alegría y esa gran esperanza de lo que nos va a pasar este domingo.”

Luego de aconsejar redoblar esfuerzos “en estos 5 días que nos quedan” hablando con el vecino, el compañero de trabajo sin agravios, sin violencia, asumiendo los errores porque “cada uno de nosotros tenemos nuestra experiencia de vida y seguramente, todos vamos a coincidir con que la vida en estos últimos 15 años, han sido vertiginosamente diferentes a los 20 años después de la dictadura cuando gobernó el Partido Nacional o el Partido Colorado.”

Luego de recordarles que hubo de gobernar el Frente Amplio para que se restablecieran los Consejos de Salarios, se refirió a la oposición con un “ahora la derecha viene con terminología de equidad, de trabajador, hablando de derechos…¡mentira! Porque esos términos no le quedan bien a la derecha” y aseveró “esa terminología es del Frente Amplio que ha sacado a la gente de la pobreza, bajándola de un 40% llevándola a un 8%, dándole derechos a cada uno de los uruguayos que jamás les habían otorgado”

“Acá lo importante es el ser humano, dijo el Frente Amplio” continuó Marazzano quién enumeró los logros del partido de Gobierno manifestando que fue posible concretarlos “porque hubo y hay voluntad para hacerlo, dada la importancia que tiene cada uno de nosotros para nuestra fuerza política”.

Se refirió, luego al contexto regional en el cual está inmerso Uruguay aseverando que “a nuestros vecinos no les va bien pero Uruguay crece igual, ahora un poco menos, es cierto porque tenemos un poco más de desocupación pero les recuerdo que, cuando el Frente ocupó el gobierno, la desocupación era mucho mayor, estaba en un 17% y ahora está en un 9% y nos re preocupa, sin embargo no hemos dejado de tomar medidas y ocuparnos de esa realidad que nos duele y lo vamos a sacar adelante. Es por eso que ahora decimos que lo vamos a hacer mejor y porque somos autocríticos y sabemos hay que hay cosas que se podrían haber hecho mejor, que hay cosas que no se hicieron porque esto es un proceso que comenzó hace 15 años y vamos avanzando incluyendo gente, derechos, brindando mejores servicios. Acá nadie queda en el camino.”

Era insoslayable referirse a la Reforma propuesta por el Senador Larrañaga y respecto a eso la candidata la calificó como “una idea loca de hacer una modificación o reforma de la Constitución que no es la forma de lograrlo puesto que lo correcto sería hacerlo en el Parlamento que es el lugar donde las leyes se establecen y se modifican” tildando la iniciativa como “una idea política” ya que el Senador no tuvo mejor idea que proponer una reforma sobre un tema muy sensible para los uruguayos: la seguridad, “justo lo que no queremos que nos pase de nuevo: el ejército de nuevo en las calles, ¡no!” Y abordó la situación de Chile, aseverando que “no es solo por un simple aumento del trasporte, es por un sistema neoliberal que está ahogando a los chilenos.”

Culminó refiriéndose a lo departamental, recordando “el nefasto” gobierno del actual Senador Coutinho y haciendo énfasis en los logros en todo el departamento que el primer gobierno del Frente Amplio había alcanzado en salto y que fueron desbaratados por el Partido Colorado, recordando, además, que el Partido nacional colaboró con ese gobierno por lo que “no oos queremos más en el gobierno”.

“Ahora, el momento es de ustedes, es nuestra la responsabilidad de lo que hagamos de acá al domingo “ aseveró “estamos en un cruce de caminos: podemos tomar la hermosa decisión de avanzar, profundizar, desarrollar o caer en lo oscuro de o que nos puede pasar si gana la derecha, en este país” concluyó.