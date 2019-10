Fútbol «C»: Peñarol venció a Florida y sigue puntero.

Los resultados de la séptima fecha de ayer fueron:

Cerro 3 – Paso Del Bote 0

Quinta Avenida 2 – Defensor 0

Rodó 4 – Lazareto 2

Parque Solari 3 – Palomar 2

Peñarol 2 – Florida 0

Huracán libre se adjudicó 3 pts ante Barcelona que se bajó del torneo.

POSICIONES

Peñarol 18 pts

Cerro 16 pts

Parque Solari 15 pts

Rodó 14 pts

Florida 13 pts

Lazareto 12 pts

Paso Del Bote 5 pts

Huracán 4 pts

Defensor 1 pt

PRÓXIMA FECHA

Huracán vs Rodó

Defensor vs Paso Del Bote

Cerro vs Peñarol

Parque Solari vs Florida

Palomar vs Peñarol

Defensor Libre..