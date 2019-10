“Que no quede en el tintero, lo que resta por hacer.”

Se le ha planteado, reiteradamente, desde la oposición que el Uruguay parece ser un lugar donde existe dos países. La contadora Soledad Marazzano, candidata a diputada por la lista 808 del Frente Amplio, abordó este tema manifestando que:

“Sin dudas, hay una cantidad de realidades, de situaciones, que nos son comunes a todos los uruguayos, sean beneficios u obligaciones.

Más allá de lo territorial y pese a esas cosas que tenemos en común, las distancias generan brechas que nos hacen diferentes. El ejemplo más claro es el de la producción y el llegar a los mercados del sur lugar donde se juega su venta y su comercialización; esa brecha existe y es, nuestro gran propósito como legisladores, que esa distancia se reduzca proponiendo un acercamiento profundo entre el Ejecutivo Nacional con reducción de impuestos y no de exoneraciones, si de disminución por ejemplo del flete porque esos 500 kilómetros que nos separan de la capital es algo que aumenta el costo de la producción que llega a los mercados de Montevideo. No podemos competir con productores que están a 30, 50 o 100 kilómetros de la capital.

Tenemos esa propuesta desde hace tiempo, queremos que esto se lleve a cabo, que se haga realidad pero también digo que, como legisladores, no podemos concretar algunas propuestas que son iniciativa propias del Poder Ejecutivo pero si podemos ser articuladores de políticas nacionales para que lleguen de la mejor forma al territorio y que sean ejecutadas. Por eso creemos que esa articulación necesaria entre los diputados del departamento y el Ejecutivo departamental, o sea la Intendencia, es sumamente necesaria y ese diálogo tiene que ser permanente; pero no olvidemos que, para que las voces se puedan escuchar y consensuar, primero, se debe acordar con los diputados del propio departamento aunque sean de distintos partidos políticos, segundo, coincidir en que políticas queremos llevar adelante. Pero debemos consensuar y articular, también con los diputados de la región porque, sin dudas hay temas en los que coincidimos y queremos hacer escuchar en un legislativo nacional, de modo que, repito, ese consenso entre diputados del departamento pero también de la región es bien necesario.

Nosotros nos vemos no solo en el rol de articuladores sino, además formando parte de una Comisión de Presupuesto, desde donde estaríamos bregando para que el “derrame”, la distribución sea pujante para nuestro departamento y ahí estaremos proponiendo un mayor presupuesto para vivienda que es algo necesario, o educación que si bien se ha estado avanzando en ese terreno, aún queda mucho por hacer y quisiéramos para esta zona (y si es en Salto, mucho mejor), una Universidad Tecnológica. Y me preguntarán cómo lograrlo, pues llevando los informes que tenemos de la región y poniéndolos sobre la mesa de quienes tienen que decidir. Estando, participando para lograr esta universidad en nuestro departamento donde confluyen una cantidad importante de estudiantes lo que genera, además, comercio indirecto. Y no olvidemos el saneamiento, también en eso se ha tenido una inversión bien importante, recordemos que hace unos días OSE inauguró una Planta de tratamiento de fluidos que significó una inversión brutal que se viene planificando hace años y ahora es una realidad.; pero se puede hacer más.

Las cosas no surgen de la noche a la mañana, esto es un trabajo continuo y sustentable de que es lo que queremos para nuestro departamento y recuerdo acá lo que Tabaré Vázquez decía y repetía en su discurso en la campaña del año 2004: “Si me van a votar pensando que los cambios van a ser de la noche a la mañana, no me voten porque esto no es así.”

Se ha hecho mucho y hay cosas que se pueden hacer mejor, que hay otras que no se hicieron y que se tienen que hacer, por eso, desde el lugar que estemos, vamos a, si es necesario, presionar a nuestro propio gobierno para que lo que dijimos que se tenía que hacer, se haga.”