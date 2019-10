Peñarol lidera la C tras las sexta fecha.

Resultados de la Divisional «C» de la 6°fecha registrados ayer:

Florida 2 – Huracán 0

Paso Del Bote 1 – Parque Solari 0

Peñarol 3 – Defensor 1

Lazareto 2 – Quinta Avenida 1

Palomar 1 – Cerro 2

Rodó sumo 3 sin jugar ante Barcelona.

POSICIONES

Peñarol 15 pts (*)

Palomar 13 pts

Florida 13 pts

Sp Cerro 13 pts

Lazareto 12 pts

Rodó 11 pts

Parque Solari 9 pts (*)

Quinta Avda 5 pts

Paso Del Bote 4 pts (*)

Defensor 1 pt

Huracán 0 pts (*)

(*) tienen un partido menos jugado.

PROXIMA FECHA

Quinta Avda vs Defensor

Sp Rodó vs Lazareto

Paso Del Bote vs Cerro

Peñarol vs Florida

Palomar vs Parque Solari

Huracán libre.