Los resultados de la décima fecha de la Segunda Rueda de la divisional B fueron:

El Tanque 2 – Arsenal 1

San Eugenio 1 Sud America 3

Albión 0 Santa Rosa 0

Chana 0 Tigre 5

Dublín 4 Hindú 0

Almagro 0 Fénix 1

Acumulado

El Tanque 39

Sud America 37

Santa Rosa 36

San Eugenio 33

Dublin Central 32

Tigre 32

Arsenal 31

Chana 22

Almagro 21

Albión 20

Fénix 17

Hindu 16

Fecha 11

Dublin Central vs San Eugenio

Almagro vs Sud America

Albión vs Chana

El Tanque vs Tigre

Fénix vs Santa Rosa

Arsenal vs Hindú