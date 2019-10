Ministerio de Turismo galardonó al parque municipal de Termas del Daymán por sus “buenas prácticas en accesibilidad”

“Desde la perspectiva del turismo como un derecho humano se incorpora la accesibilidad en forma transversal en el diseño de la política turística del país», sostuvo la ministra de Turismo, Liliam Kechichián, durante la entrega de los “Reconocimientos al Esfuerzo por la Accesibilidad Turística”.

La iniciativa destacó el trabajo de más de 20 emprendimientos públicos y privados de nueve departamentos. “El reconocimiento al esfuerzo por la Accesibilidad Turística destaca a operadores públicos y privados que hayan implementado acciones y buenas prácticas que contribuyan a la accesibilidad en los espacios y servicios”, de modo que el ejercicio del derecho al turismo sea para todas las personas, expresó Kechichián.

«La Intendencia de Salto ha sido nuevamente seleccionada, en este caso, por el parque municipal de Termas del Daymán. Esto implica un reconocimiento al esfuerzo que genera la inclusión pensando y actuando en la misma. Si la Intendencia ha participado como actor protagónico en todo lo que hace al turismo social que impulsan el Sistema Nacional de Turismo Social con los viajes para trabajadores, jubilados y quinceañeras, es lógico que sumemos esfuerzo en pos de la inclusión de aquellas personas con discapacidad. El turismo es un derecho humano, y aunque sea redundante decirlo, es para todos, lo que implica la accesibilidad. Nosotros agradecemos los destaques que hemos recibido pero son parte del esfuerzo atendiendo a esto que nos impulsa. No hay crecimiento, no hay sociedad que se desarrolle si no mira a todos, si no tiene una mirada de inclusión general pensando en todos sus integrantes. Niños, adultos, jubilados, colectivos, personas que discapacidad parcial, temporal o permanente deben ser objeto de las políticas sociales y de incentivo al turismo y eso lo aplicamos desde que estamos en la vida política y desde que tenemos responsabilidades administrativas y gubernamentales. Cabe destacar al sector privado que también tiene en cuenta estas acciones para sus propios emprendimientos y en aquellos que son comunes» manifestó la Directora del Dpto. de Turismo, María Noel Rodríguez.

En el año 2016 el Departamento de Turismo de Salto recibió un «Eslabón Solidario» por la gestión realizada en sensibilización y capacitación en el eje accesibilidad, y la incorporación de infraestructura y ayudas técnicas en los complejos termales. Distinción entregada (en ese momento) por la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad (CNHD).

La nómina de reconocimientos incluyó agencias de viajes, empresas de transporte, publicaciones, establecimientos hoteleros y gastronómicos, oficinas turísticas, plazas, parques nacionales y termales, entre otros emprendimientos de Artigas, Canelones, Cerro Largo, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Rocha y Salto.