10 años de la Fundación Salto Grande

La Fundación de Desarrollo Regional de Salto Grande celebró sus primeros 10 años de vida. Fue creada como persona jurídica el 28 de julio de 2009 y desde entonces ha destinado todos sus esfuerzos al incentivo del desarrollo social, deportivo, productivo y cultural de la región, especialmente de Salto. En el marco de su décimo aniversario, la Fundación sigue promoviendo una serie de actividades de celebración pública.

En este tiempo, con el aporte de los directores de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande se han ejecutado decenas de proyectos de inversión, capacitación y desarrollo ayudando a mucha gente de la región a comprar una máquina, aprender o viabilizar un emprendimiento o lograr una participación en el deporte.

Estuvieron autoridades locales y nacionales en el festejo que presentó emotivos discursos de los responsables actuales con el ingeniero Gabriel Rodríguez, Eduardo Bandeira y el Dr. Carlos Albisu por la CTM, por la intendencia de Salto el secretario general Lic. Fabián Bochia y los jefes comunales de Paysandú, Dr. Guillermo Caraballo y de Río Negro, ingeniero Oscar Terzaghi.

En su alocución, el licenciado Bochia destacó la “mirada regional de este emprendimiento pues, los que estamos en el interior sabemos muy bien lo que hay que hacer para enfrentar nada menos que el centralismo, por lo que tener mirada regional a partir de conocer nuestra idiosincrasia es muy importante”. Finalmente destacó que “a veces puede parecer nimio lo que se ayuda, lo que se aporta, lo que se enseña pero no debemos soslayar que así se marca, a partir del esfuerzo de técnicos, que esa ayuda por pequeña que parezca termina siendo la forma de superar ese escalón que parecía una barrera infranqueable. Y la Fundación Salto Grande lo ha logrado en estos diez años. Ha contribuido al desarrollo desde los micro y pequeños emprendimientos ayudando a concretar decenas de sueños que si no, no hubieran sido posible».